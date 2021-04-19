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Haber Giriş: 19.04.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Can Bonomo: Adınla yaşa canım oğlum

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Can Bonomo: Adınla yaşa canım oğlum

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, önceki gün bebeklerine kavuştu. Can Bonomo, oğlu ile ilk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini kucağına aldı. İkili, oğullarına 'Roman' adını verdi.

Cumartesi sabah saatlerinde doğum yapan Öykü Karayel ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncunun babası Cengiz Karayel, torun heyecanını sosyal medya hesabında paylaştı. Dede Karayel, Twitter hesabından, "Evet doğdu. Kesin bilgidir" mesajını yayınladı.

Can Bonomo: Adınla yaşa canım oğlum

"ANNEN BABAN HER ZAMAN YANINDA"

Ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini sosyal medyadan paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

Can Bonomo: Adınla yaşa canım oğlum

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