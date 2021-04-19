Can Bonomo: Adınla yaşa canım oğlum

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini kucağına aldı. İkili, oğullarına 'Roman' adını verdi.

Cumartesi sabah saatlerinde doğum yapan Öykü Karayel ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncunun babası Cengiz Karayel, torun heyecanını sosyal medya hesabında paylaştı. Dede Karayel, Twitter hesabından, "Evet doğdu. Kesin bilgidir" mesajını yayınladı.

"ANNEN BABAN HER ZAMAN YANINDA"

Ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini sosyal medyadan paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

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