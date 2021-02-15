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Haber Giriş: 15.02.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum

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Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum
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14 Şubat Sevgililer Günü geride kaldı. Birçok çift, bu özel günden ileride hatırlayacakları güzel anılar biriktirdi. Bunlardan biri de müzik dünyasının iki genç yıldızı Shawn Mendes ile Camila Cabello.

Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum


PAYLAŞIMI KONUŞULDU
Bir kliple başlayan birlikteliklerini mutlu bir şekilde sürdüren Cabello ve Mendes de Sevgililer Günü'nü kutlayan bunu da sosyal medyadan paylaşan ünlüler arasında. Hatta Mendes, bu özel günde yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum


'AYAĞINI ÖPERİM, ÇÜNKÜ SENİ SEVİYORUM'
Shawn Mendes, sevgilisi Camila Cabello'nun ayağını öperken çekilen fotoğrafını paylaşıp "Ayağını öpüyorum, çünkü seni seviyorum" diye yazdı. Mendes'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj ve beğeni geldi.

Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum

BEŞ YIL UZAKTAN SEVMİŞ 
Shawn Mendes, geçen yıl verdiği bir röportajda Camila Cabello'yu uzaktan uzağa sevdiğini ama onu açılmak için beş yıl beklediğini itiraf etmişti.

Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum


DUYGULARINI AÇMAK UZUN SÜRDÜ
Müzik dünyasının ünlü çifti Shawn Mendes ile Camila Cabello, koronavirüs pandemisi sırasında her dakikalarını dört duvar arasında birlikte geçirdiler. Buna rağmen birçok ünlü çiftin başına gelen onların başına gelmedi. Tam tersine aşkları her geçen gün katlanarak büyüdü. Shawn Mendes, bu büyük aşkın ardında yatan sırrı açıkladı.

Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum

NİŞANLANDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ
Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların sevgilisi Camila Cabello için olduğunu söyledi. Son dönemde Shawn Mendes ile Camila Cabello'nun nişanlanma konusunda konuştukları da basına yansıyan iddialar arasında.

 

 

 

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