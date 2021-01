Ünlü yıldız onları aylardır göremiyor: Ailemi çok özlüyorum

ANNEMİN SAÇLARINA BAKIN!

Bunlardan biri de Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Matthew McConaughey'in Brezilyalı eşi model Camila Alves için de geçerli. 38 yaşındaki model Alves, sosyal medya sayfasından çocukluk yıllarında çekilen bir aile fotoğrafını paylaştı. Alves "Brezilya'daki ailemi görmeyi özlüyorum" diye yazdı. Camila Alves, çocukluk yıllarından kalan fotoğrafta takipçilerinin dikkatini annesinin kabarık saçlarına çekti. Yanındakinin erkek kardeşi olduğunu, kendisinin de her zaman tombul yanaklı olduğunu belirtti. Birçok takipçisi Alves'in güzelliğini annesinden almış olduğunu belirtti. ABD'YE GİTTİĞİNDE 15 YAŞINDAYDI

Camila Alves, ailesini ve geçmiş hayatını geride, ülkesi Brezilya'da bırakıp ABD'ye gittiğinde henüz 15 yaşındaydı. 1982 Brezilya doğumlu olan Camila Alves, 15 yaşına kadar ülkesinde büyüdü. Babası çiftçi, annesi ise tasarımcıydı. 15 yaşında Los Angeles'ta yaşayan teyzesini görmek için ABD'ye giden Alves, orada kalmaya karar verdi. HER TÜR İŞTE ÇALIŞTI

O süreçte ev temizlikçiliğinden, garsonluğa kadar birçok işte çalıştı. O yıllar içinde İngilizcesini geliştiren Camila Alves, ABD'ye yerleşti. 19 yaşına geldiğinde New York'a taşındı ve model olarak kariyer yapmaya başladı. O süreçte annesi de onu yalnız bırakmadı. Annesiyle birlikte çanta tasarlamaya başladılar. Alves, 2010 yılında bir TV programı sunmaya başladı. İki yıl sonra da ünlü bir giyim firmasıyla anlaşma imzaladı. 2016'da kadınlara yönelik bir internet sitesi kurdu. Burada sağlıklı beslenme, güzellik gibi konularda hemcinslerine yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. ÜNLÜ OYUNCUYLA TANIŞMA

2006'da Matthew McConaughey ile romantik bir ilişkiye başladı. Altı yıl sonra çift evlendi. Üç çocuklarıyla mutlu bir evlilikleri var. Matthew McConaughey, birkaç ay önce katıldığı bir sohbet programında eşini gördüğü zaman neler hissettiğini açık yüreklilikle anlatmıştı. Matthew McConaughey, Brezilyalı model Camila Alves'le ilk tanıştığında aralarında çok sıkı bir bağ oluştuğunu söyledi. Oyuncu "O sırada eskisinden çok daha iyi Portekizce ve İspanyolca konuşmaya başladım" dedi. McConaughey, İspanyolcayı gençlik yıllarında Teksas'ta yaşadığı dönemde öğrendiğini anlattı. DİZ ÇÖKEREK EVLENME TEKLİF ETTİ

2006'da Camila Alves ile çıkmaya başlayan Matthew McConaughey, bir başka röportajında da ona evlenme teklif ederken bunu kabul edip etmeyeceğinden emin olmadığını da itiraf etti. TEKLİFİ HEMEN KABUL ETMEDİ

Oyuncu, önünde diz çöküp Alves'e evlilik teklif ettiği anı hatırladığını da söyledi. Teklifi tüm ailesinin bir arada bulunduğu bir ortamda yaptığını söyleyen McConaughey "Hemen 'evet' demedi. Bütün aile onun 'hayır' diyeceğini sandı" diye anlattı. Alves teklifi kabul ettikten sonra da oyuncunun yoğun çalışma programı nedeniyle birkaç ay beklemek zorunda kalmışlar. EN İYİ ANLAŞAN GELİN - KAYNANA

Camila Alvces, sosyal medya sayfasında kayınvalidesi ile birlikte çekip paylaştığı videolarla da konuşuluyor. Sık sık kayınvalidesi ile mutfakta sağlıklı yiyecek ve içecekler hazırlarken çekilen görüntülerini de paylaşan Alves'in takipçileri, Mary Kathlene McCabe'in de gelinini gerçekten sevdiği görüşünde. Aile, önceki yıl Matthew McConaughey ve Camila Alves, Mary Kathlene McCabe'in doğum günü kutlamaları için İstanbul'u da kapsayan bir Avrupa turuna çıktı.