Milyonlar kazandÄ±ran mesleÄŸini bile gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmez oldu

SAMÄ°MÄ° AÃ‡IKLAMALAR

The Mask (Maske) adlÄ± filmle adÄ±nÄ± geniÅŸ kitlelere duyurduktan sonra aralarÄ±nda Charlie'nin Melekleri, There's Something About Mary, Ã–teki KadÄ±n gibi yapÄ±mlarda rol alan Cameron Diaz, yakÄ±n zamanda oyunculuÄŸa dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yledi. 41 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z son olarak 2014 tarihli Annie adlÄ± yapÄ±mda rol aldÄ±ktan sonra bir daha kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§memiÅŸti.

AYRI KALMAYI HAYAL BÄ°LE EDEMÄ°YORUM

MÃ¼zisyen Benji Madden ile evliliÄŸinden bir yaÅŸÄ±nda Raddix adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Cameron Diaz, SiriusXM's Quarantined with Bruce adlÄ± radyo sohbet programÄ±na konuk oldu. Diaz, film setlerine dÃ¶nmeyi planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "GÃ¼nde 14 saat sÃ¼recek Ã§ekimler iÃ§in kÄ±zÄ±m Raddix'ten ayrÄ± kalmayÄ± hayal bile edemiyorum" diye konuÅŸtu.

'HAYATIMIN EN TATMÄ°N EDÄ°CÄ° KISMI'Â

EvliliÄŸin ve anneliÄŸin hayatÄ±nÄ±n en tatmin edici kÄ±smÄ± olduÄŸunu belirten Cameron Diaz, bunun kendisi iÃ§in "her ÅŸey" demek olduÄŸunu ekledi. Aile kurmak ve Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in Ã§ok uzun sÃ¼re beklediÄŸini anlatan Diaz, bu yÃ¼zden de bu konuda herhangi bir kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Diaz, kendisine yÃ¶neltilen "Bir daha asla kamera karÅŸÄ±sÄ±na dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor musunuz?" sorusuna da "BakÄ±n, hayatta hiÃ§bir ÅŸey iÃ§in 'asla' demem. Peki bir daha film yapacak mÄ±yÄ±m? Bunu planlamÄ±yorum, ama yapar mÄ±yÄ±m? Bilmiyorum! Bir fikrim yok. Belki... Asla "asla" demem" diye yanÄ±t verdi.

140 MÄ°LYON DOLARLIKÂ SERVETÄ° VAR

Diaz bunlarÄ± sÃ¶yledikten sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ama bir anne olarak gÃ¼nde 14 ya da 16 saat boyunca bebeÄŸimi yalnÄ±z da bÄ±rakamam. Bunu yapamam". Cameron Diaz, Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olan ve bunun iÃ§in Ã§ocuklarÄ±ndan ayrÄ± kalan anneleri anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Hollywood'daki kariyeri boyunca 140 milyon dolar civarÄ±nda bir servet elde eden Diaz, aynÄ± zamanda bir alkollÃ¼ iÃ§ki markasÄ±nÄ±n da sahibi.

DIAZ GÄ°BÄ° DÃœÅžÃœNEN BAÅžKA ÃœNLÃœLER DE VAR

Cameron Diaz, anne olduktan sonra hayata bakÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸen tek Hollywood Ã¼nlÃ¼sÃ¼ deÄŸil. Onun gibi baÅŸka kadÄ±n hatta erkek yÄ±ldÄ±zlar da Ã§ocuk sahibi olduktan sonra ya mesleklerine uzun bir ara verdiler ya da kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndan tamamen uzaklaÅŸtÄ±lar.

ANNE OLDU KAMERALARDAN UZAKLAÅžTI

Bunlardan biri de rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerle bir anda dikkat Ã§eken ve kariyerinde hÄ±zlÄ± bir yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en Eva Mendes. GÃ¼zel oyuncu Ryan Gosling ile birlikteliÄŸinden iki Ã§ocuk sahibi olduktan sonra kameralardan uzaklaÅŸtÄ± ve kendini tamamen anneliÄŸe verdi. Son olarak 2014 yÄ±lÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Mendes'in gÃ¼ndeminde de ÅŸu anda iÅŸe dÃ¶nmek yok.

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ANNELÄ°K HAYATININ MERKEZÄ°NDE

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Training Day, Last Night, Hitch, We Own The Night gibi filmlerle yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 46 yaÅŸÄ±ndaki Eva Mendes, 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana film setlerinin uzaÄŸÄ±nda. GÃ¼zel oyuncu son olarak, sevgilisi Ryan Gosling ile birlikte gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± Lost River filminde oynamÄ±ÅŸtÄ±. Ondan sonra ise mesleÄŸine ara verdi. Bunun nedeni ise Gosling ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±.Â 2012 yÄ±lÄ±nda The Place Beyond the Pines adlÄ± filmim setinde tanÄ±ÅŸan Ryan Gosling ve Eva Mendes, o tarihten bu yana birlikteler. Ã‡iftin, 6 yaÅŸÄ±nda Esmeralda Amada Gosling ve 4 yaÅŸÄ±nda Amada Lee Gosling adÄ±nda iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

'ONDAN Ã‡OCUK DOÄžURMAK Ä°STEDÄ°M'

Mendes, oyunculuktan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir hayranÄ±nÄ±n sosya medya Ã¼zerinden bu konuda sorduÄŸu soruya "iki kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmeyi, oyunculuk kariyerinin Ã¶nÃ¼ne koyduÄŸu" cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti. Mendes bir baÅŸka rÃ¶portajÄ±nda da Ryan Gosling ile tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar kendini bir anne olarak gÃ¶remediÄŸini belirtmiÅŸti. "Ryan'Ä± tanÄ±yana kadar hamile kalma planÄ±m yoktu" diye konuÅŸan Mendes, anneliÄŸin hayatÄ±nÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirdiÄŸini de ifade etmiÅŸti. Gosling'i tanÄ±dÄ±ktan sonra da ondan Ã§ocuk sahibi olma fikrinin geliÅŸtiÄŸini itiraf etmiÅŸti. Eva Mendes, bu isteÄŸin Ryan Gosling'e duyduÄŸu aÅŸktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸti.





KARISINI KANSERDEN KAYBEDÄ°NCE

Ã‡ocuklar yÃ¼zÃ¼nden mesleÄŸe ara verenler genellikle kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlar olsa da bunun tam tersi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir Ã¶rnek de var. Honey, I Shrunk The Kids, Ghostbusters (Hayalet AvcÄ±larÄ±) gibi filmlerle tanÄ±nan aktÃ¶r Rick Moranis, kariyerini baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. Ama eÅŸini 1997 yÄ±lÄ±nda kanserden kaybetmesi onun hayatÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. AktÃ¶r, mesleÄŸine ara verdi ve bÃ¼tÃ¼n vaktini Ã§ocuklarÄ±na ayÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Moranis, eÅŸini kaybettikten sonra yani 1997'den 2001 yÄ±lÄ±na kadar hiÃ§bir proje iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§medi. Ondan sonra mesleÄŸine dÃ¶ndÃ¼. 2003 ile 2008 arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yapÄ±mda rol aldÄ±ktan sonra yine bir 10 yÄ±llÄ±k ara verdi ve 2018'de tekrar oyunculuÄŸa dÃ¶ndÃ¼.

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KENDÄ°SÄ°NE ÅžÃ–HRET KAZANDIRAN DÄ°ZÄ°DEN AYRILDI

BazÄ± Ã¼nlÃ¼ler de tam olarak mesleklerini bÄ±rakmasalar da Ã§ocuklarÄ± iÃ§in kendilerine ÅŸÃ¶hret kazandÄ±ran projelere veda edebiliyorlar. Bunlardan biri de Katherine Heigl. ÃœnlÃ¼ oyuncu, bebeÄŸi iÃ§in, kariyerinde Ã§ok Ã¶nemli bir yeri olan Grey's Anatomy adlÄ± diziden ayrÄ±ldÄ±. Heigl, bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu: "Eve geldiÄŸimde bebeÄŸimle ilgili her ÅŸeyi Ã¶zlemiÅŸ oluyordum. Onu uykusundan uyandÄ±rmayÄ±, banyo yaptÄ±rmayÄ±. O uyuduktan sonra eve geldiÄŸimde odasÄ±na bir gÃ¶z atmak ve uykusunu bÃ¶lmeden Ã¶pmek zorunda kalÄ±yordum." BebeÄŸinden uzun sÃ¼re ayrÄ± kalmamak iÃ§in Grey's Anatomy dizisine veda etti Heigl. Sonra tekrar kariyerine dÃ¶ndÃ¼.





HER ÅžEY Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N

Lisa Bonet de ailesi ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in kariyerini geri plana iten Ã¼nlÃ¼lerden. Ä°lk evliliÄŸi Leny Kravitz ile yapan Bonet, adÄ±nÄ± The Cosby Show ile duyurmuÅŸtu. AslÄ±nda bu diziden aldÄ±ÄŸÄ± hÄ±zla bambaÅŸka bir hayat kurabilecekken, kÄ±zÄ± Zoe dÃ¼nyaya gelince mesleÄŸini geri plana itip bÃ¼tÃ¼n vaktini ona ayÄ±rdÄ±. Zoe bÃ¼yÃ¼dÃ¼kten sonra tekrar mesleÄŸine dÃ¶nse de ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Jason Momoa'dan da anne olunca yine aynÄ± yolu tercih etti. Kariyerini bir yana bÄ±rakÄ±p kendini Ã§ocuklarÄ±na ve ailesine verdi.

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Ã‡OK ERKEN VEDA ETTÄ°

1980'lerin unutulmaz filmlerinden Paradise (Cennet) gencecik bir yÄ±ldÄ±za da ÅŸÃ¶hretin kapÄ±sÄ±nÄ± aralamÄ±ÅŸtÄ±. Stuart Gillard'Ä±n 1982 tarihli yapÄ±mÄ± o dÃ¶nemde 18 yaÅŸÄ±nda olan Phoebe Cates'e bÃ¼yÃ¼k Ã¼n kazandÄ±rdÄ±. Cates daha sonra Fast Times at Ridgemont High adlÄ± dizide rol almaya baÅŸladÄ±. Fakat oyurcu Kevin Kleine ile tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸÄ±k olmasÄ± onun hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Cates, evlenip anne olduktan sonra kariyerine tamamen veda etti ve bÃ¼tÃ¼n vaktini ailesine ayÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

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