Milyonlar kazandÄ±ran mesleÄŸini bile gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmez oldu

SAMİMİ AÇIKLAMALAR

The Mask (Maske) adlı filmle adını geniş kitlelere duyurduktan sonra aralarında Charlie'nin Melekleri, There's Something About Mary, Öteki Kadın gibi yapımlarda rol alan Cameron Diaz, yakın zamanda oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini söyledi. 41 yaşındaki yıldız son olarak 2014 tarihli Annie adlı yapımda rol aldıktan sonra bir daha kamera karşısına geçmemişti.

AYRI KALMAYI HAYAL BİLE EDEMİYORUM

Müzisyen Benji Madden ile evliliğinden bir yaşında Raddix adında bir kızı olan Cameron Diaz, SiriusXM's Quarantined with Bruce adlı radyo sohbet programına konuk oldu. Diaz, film setlerine dönmeyi planlamadığını belirterek "Günde 14 saat sürecek çekimler için kızım Raddix'ten ayrı kalmayı hayal bile edemiyorum" diye konuştu.

'HAYATIMIN EN TATMİN EDİCİ KISMI'

Evliliğin ve anneliğin hayatının en tatmin edici kısmı olduğunu belirten Cameron Diaz, bunun kendisi için "her şey" demek olduğunu ekledi. Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için çok uzun süre beklediğini anlatan Diaz, bu yüzden de bu konuda herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadığını ifade etti. Diaz, kendisine yöneltilen "Bir daha asla kamera karşısına dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna da "Bakın, hayatta hiçbir şey için 'asla' demem. Peki bir daha film yapacak mıyım? Bunu planlamıyorum, ama yapar mıyım? Bilmiyorum! Bir fikrim yok. Belki... Asla "asla" demem" diye yanıt verdi.

140 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Diaz bunları söyledikten sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bir anne olarak günde 14 ya da 16 saat boyunca bebeğimi yalnız da bırakamam. Bunu yapamam". Cameron Diaz, çalışmak zorunda olan ve bunun için çocuklarından ayrı kalan anneleri anladığını da sözlerine ekledi. Hollywood'daki kariyeri boyunca 140 milyon dolar civarında bir servet elde eden Diaz, aynı zamanda bir alkollü içki markasının da sahibi.

DIAZ GİBİ DÜŞÜNEN BAŞKA ÜNLÜLER DE VAR

Cameron Diaz, anne olduktan sonra hayata bakışı değişen tek Hollywood ünlüsü değil. Onun gibi başka kadın hatta erkek yıldızlar da çocuk sahibi olduktan sonra ya mesleklerine uzun bir ara verdiler ya da kameraların karşısından tamamen uzaklaştılar.

ANNE OLDU KAMERALARDAN UZAKLAŞTI

Bunlardan biri de rol aldığı filmlerle bir anda dikkat çeken ve kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Eva Mendes. Güzel oyuncu Ryan Gosling ile birlikteliğinden iki çocuk sahibi olduktan sonra kameralardan uzaklaştı ve kendini tamamen anneliğe verdi. Son olarak 2014 yılında kamera karşısına geçen Mendes'in gündeminde de şu anda işe dönmek yok.

ANNELİK HAYATININ MERKEZİNDE

Rol aldığı Training Day, Last Night, Hitch, We Own The Night gibi filmlerle yıldızı parlayan 46 yaşındaki Eva Mendes, 2014 yılından bu yana film setlerinin uzağında. Güzel oyuncu son olarak, sevgilisi Ryan Gosling ile birlikte görev aldığı Lost River filminde oynamıştı. Ondan sonra ise mesleğine ara verdi. Bunun nedeni ise Gosling ile ilişkisinden dünyaya gelen iki küçük kızı. 2012 yılında The Place Beyond the Pines adlı filmim setinde tanışan Ryan Gosling ve Eva Mendes, o tarihten bu yana birlikteler. Çiftin, 6 yaşında Esmeralda Amada Gosling ve 4 yaşında Amada Lee Gosling adında iki tane kızı bulunuyor.

'ONDAN ÇOCUK DOĞURMAK İSTEDİM'

Mendes, oyunculuktan uzaklaştığı sırada bir hayranının sosya medya üzerinden bu konuda sorduğu soruya "iki kızını büyütmeyi, oyunculuk kariyerinin önüne koyduğu" cevabını vermişti. Mendes bir başka röportajında da Ryan Gosling ile tanışıncaya kadar kendini bir anne olarak göremediğini belirtmişti. "Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti. Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.





KARISINI KANSERDEN KAYBEDİNCE

Çocuklar yüzünden mesleğe ara verenler genellikle kadın yıldızlar olsa da bunun tam tersi şaşırtıcı bir örnek de var. Honey, I Shrunk The Kids, Ghostbusters (Hayalet Avcıları) gibi filmlerle tanınan aktör Rick Moranis, kariyerini başarılı bir şekilde yürütüyordu. Ama eşini 1997 yılında kanserden kaybetmesi onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Aktör, mesleğine ara verdi ve bütün vaktini çocuklarına ayırmaya başladı. Moranis, eşini kaybettikten sonra yani 1997'den 2001 yılına kadar hiçbir proje için kamera karşısına geçmedi. Ondan sonra mesleğine döndü. 2003 ile 2008 arasında çok sayıda yapımda rol aldıktan sonra yine bir 10 yıllık ara verdi ve 2018'de tekrar oyunculuğa döndü.

KENDİSİNE ŞÖHRET KAZANDIRAN DİZİDEN AYRILDI

Bazı ünlüler de tam olarak mesleklerini bırakmasalar da çocukları için kendilerine şöhret kazandıran projelere veda edebiliyorlar. Bunlardan biri de Katherine Heigl. Ünlü oyuncu, bebeği için, kariyerinde çok önemli bir yeri olan Grey's Anatomy adlı diziden ayrıldı. Heigl, bir röportajında şöyle konuşmuştu: "Eve geldiğimde bebeğimle ilgili her şeyi özlemiş oluyordum. Onu uykusundan uyandırmayı, banyo yaptırmayı. O uyuduktan sonra eve geldiğimde odasına bir göz atmak ve uykusunu bölmeden öpmek zorunda kalıyordum." Bebeğinden uzun süre ayrı kalmamak için Grey's Anatomy dizisine veda etti Heigl. Sonra tekrar kariyerine döndü.





HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Lisa Bonet de ailesi ve çocukları için kariyerini geri plana iten ünlülerden. İlk evliliği Leny Kravitz ile yapan Bonet, adını The Cosby Show ile duyurmuştu. Aslında bu diziden aldığı hızla bambaşka bir hayat kurabilecekken, kızı Zoe dünyaya gelince mesleğini geri plana itip bütün vaktini ona ayırdı. Zoe büyüdükten sonra tekrar mesleğine dönse de ikinci evliliğini yaptığı Jason Momoa'dan da anne olunca yine aynı yolu tercih etti. Kariyerini bir yana bırakıp kendini çocuklarına ve ailesine verdi.





ÇOK ERKEN VEDA ETTİ

1980'lerin unutulmaz filmlerinden Paradise (Cennet) gencecik bir yıldıza da şöhretin kapısını aralamıştı. Stuart Gillard'ın 1982 tarihli yapımı o dönemde 18 yaşında olan Phoebe Cates'e büyük ün kazandırdı. Cates daha sonra Fast Times at Ridgemont High adlı dizide rol almaya başladı. Fakat oyurcu Kevin Kleine ile tanışıp aşık olması onun hayatını değiştirdi. Cates, evlenip anne olduktan sonra kariyerine tamamen veda etti ve bütün vaktini ailesine ayırmaya başladı.