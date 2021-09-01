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Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:27 | Son Güncelleme:

Camdaki Kız'ın yayın tarihi belli oldu

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Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Camdaki Kız” yeni sezona başlıyor. Dizi, 9 Eylül perşembe günü sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız”ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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Dizinin tanıtımı da izleyiciyle buluştu. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri ile Nur Sürer’in canlandırdığı Feride karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, seyircilerde merak uyandırdı.

 

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