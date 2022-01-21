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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım!

#Burcu Biricik#Yasemin Sakallıoğlu#Esra Erol
Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım
Sayit DURMAZ

Yasemin Sakallıoğlu önceki akşam Maximum Uniq Hall’de sahne aldı. Sakallıoğlu geceden elde edilen geliri köy okullarına bağışladığını açıkladı ve “Bizimle gülenler başkasını da güldürsün” dedi. Geceyi izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik de vardı. Güzel oyuncu butik otel açtığını duyurdu.

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“Bizimle gülenler başkalarını da güldürsün”

Yasemin Sakallıoğlu önceki akşam “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisiyle Maximum Uniq Hall’de sahnedeydi.

Sakallıoğlu’nu izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Esra Erol, Merve Özbey-Kenan Koçak, Berkay-Özlem Ada Şahin, İbrahim-Nurdan Büyükak, Selin Ciğerci gibi ünlü isimler vardı.

Yasemin Sakallıoğlu önceki akşam “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisiyle Maximum Uniq Hall’de sahnedeydi. Sakallıoğlu’nu izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Esra Erol, Merve Özbey-Kenan Koçak, Berkay-Özlem Ada Şahin, İbrahim-Nurdan Büyükak, Selin Ciğerci gibi ünlü isimler vardı.

Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, gösterisinden elde edeceği gelirin tamamıyla köy okullarında okuyan çocukların eğitim gereçlerini alacağını açıkladı ve “Bizimle gülenler başkalarını da güldürsün” dedi.

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Komedyen, kendisini yalnız bırakmayan ünlü arkadaşlarına da teşekkür etti: “Bu ülkede bir ünlünün, diğerinden destek görmesi çok değerli. Bu sektörde bana iyi insanlar çattı. O yüzden çok şanslıyım. Buradan sonra Konya, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Bursa ve Kocaeli’ye gideceğiz. Bu sene gezeceğiz. Beni çok göreceksiniz.”

Garsonluk yaptım

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın başrolü Burcu Biricik, yakında eşi Emre Yetkin’le Ayvalık’ta butik otel açacağını açıkladı: “Öyle milyon liralar harcadılar diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz. Bilmiyorum biliyor musunuz; ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmeyeceğim bir iş kolu yani.”

Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım

Yasemin ile gurur duyuyorum

Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak da Yasemin Sakallıoğlu’nu izlemeye geldi. Özbey, klip çekiminden geldiğini söyledi: “Yasemin’le gurur duyuyorum. Her gösterisinin dolu olması kadının gücünün en büyük göstergesi.”

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Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım

Çok seviyoruz

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, Yasemin Sakallıoğlu’nu çok sevdiklerini söyledi. Berkay, “Çocuklar büyüyor. Arya bir haftada boy attı. Onun dışında konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım

İbrahim-Nurdan Büyükak

Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım

 

 

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#Burcu Biricik#Yasemin Sakallıoğlu#Esra Erol

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