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Haber Giriş: 08.03.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Camdaki Kız ‘kayıt’ dedi

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Camdaki Kız ‘kayıt’ dedi

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Camdaki Kız”ın ön hazırlık süreci tamamlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan “Camdaki Kız” yakında Kanal D’de başlıyor. Ön hazırlık sürecini tamamlayan ekip, geçtiğimiz günlerde kayıta başladı. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol ve Tamer Levent yer alıyor.

GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ
Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı diziyi Nadim Güç yönetiyor. Gerçek bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak “Camdaki Kız” seyircilere “Neden âşık oluruz?”, “Âşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” sorularını sorduracak.

Camdaki Kız ‘kayıt’ dedi

Kanal D bana uğurlu geliyor
“Camdaki Kız”ın oyuncu kadrosunda yer alan Hande Ataizi “Çekimlere başladık, ekip de çok iyi. Bütüne bakınca her şey yerine oturmuş vaziyette. Kanal D bana uğurlu gelir, hep iyi işlerim orada olmuştur. Bu da uğurlu gelsin. Gerçek ve bizden hikayeler” dedi.

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