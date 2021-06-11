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Haber Giriş: 11.06.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Camdaki Kız ekibinin başarı yemeği

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Camdaki Kız ekibinin başarı yemeği

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Camdaki Kız”ın ekibi Cihangir’deki akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız” dün sezon finali yaptı.

Başarılı bir sezonu geride bırakan dizi ekibi önceki gün Cihangir Sur Balık’ta düzenlenen yemekte bir araya geldi. Geceye Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nur Sürer, Şerif Erol, Hamza Yazıcı, Merve Polat, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Tamer Levent, Enis Arıkan katıldı.

Camdaki Kız ekibinin başarı yemeği


Yemeğe geç kalan Enis Arıkan “Ben dizide oynamayı hiç hayal etmiyordum. Ama dizideki karakterime âşık oldum. Dizideki karakter, gerçek hayatımla çok uyuşuyor. Ailem ve arkadaşlarım bir şey yapacakları zaman bana danışır. İyi bir dert arkadaşı ve kara kutuyumdur” dedi.
Pandemi kısıtlamalarından dolayı yemek 21.00’de son buldu.

Mekan çıkışı oyuncular, toplu poz verdi.

Camdaki Kız ekibinin başarı yemeği

Cana’nın itirafı Camdaki Kız’a damga vurdu!Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, Perşembe ekranına bir kez daha damga vurdu. Reytinglerde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, izleyiciyi ekrana kitledi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın yayınlanan 8’inci bölümü Kantar Media’nın verilerine göre AB kategorisinde 9.75 reyting 26.05 izlenme payı; ABC1 kategorisinde ise 9.77 reyting 23.09 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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