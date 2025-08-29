Çamaşırlarını elde yıkadığı günler çoktan geride kaldı... Ne ihanet yıktı onu ne taciz ne de yoksulluk... Ünlü şarkıcı yeni yaşına girdi

Haberin Devamı

Buraya kadar herkesin bildiği gerçekler...

Peki ama ya o ünlülerin özellikle de bazılarının bulundukları yerlere gelene kadar nasıl yaşadıkları konusunda bir fikriniz var mı?

Bu konuları merak edenler zaten takipte. Ama biz bir kez daha hatırlatalım... Bütün ünlülerin hayatı bugün olduğu gibi değildi....

Yıllar sonra yapılan itiraflardan da görüldüğü üzere birçoğu çocukluk ve ilk gençlik yıllarını gerçekten de çok zorlu koşullarda geçirdi...Öyle ki bazılarının anlattıkları, artık her şey çok geride de kalsa duyanların gözlerini yaşartacak türden.

İşte böyle ünlülerden biri dün yeni yaşını kutladı ve hayatında yeni bir sayfa açtı... Onun için artık 50'l yaşların defteri kapandı yerine 60'lı yaşları başladı.

Bu ünlü kendisi için çok özel olan bu günü de sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

50'Lİ YAŞLARI BİTTİ... ÖNÜNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Geçmişinde çok acı çeken aslına bakılırsa şöhret olduktan sonra da hayatının bir bölümünü çalkantılı bir şekilde geçiren bu ünlü, Shania Twain...

1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Twain, 28 Ağustos'ta 59 yaşını bitirdi ve 60 yaşına girdi.

Ünlü şarkıcı bunu da sosyal medya sayfasından "Mutlu yıllar bana" diye başlayan bir paylaşımla kutladı...





HAYATINDA 60'LI YAŞLAR BAŞLADI

Twain, o paylaşımında biri geçmişten gelen diğeri de yeni çekilen iki pozuna yer verdi. Ünlü şarkıcı "Nasıl 60 yaşında olabilirim? 80'lerde, beni neyin beklediğini bilmediğim ve Shania Twain'in henüz var olmadığı bu zamanlardan birkaç fotoğraf sakladığım için çok mutluyum" satırlarına yer verdi.

Ardından da yaşadığı hayat için ne kadar minnettar olduğunu itiraf etti.

Bu yolda kendime sadık kalmaya çalıştım ve bir sonraki bölüme doğru ilerlerken niyetim bu. Kendisine ilham veren ailesine, arkadaşlarına teşekkür de etti ünlü şarkıcı...

ARTIK KENDİYLE DE HAYATLA DA BARIŞIK: Twain, aynı paylaşımda 80'lerden gelen bir fotoğrafının yanı sıra güncel halini yansıtan yeni çekilmiş bir pozuna da yer verdi. O karede de Shania Twain, üzerinde beyaz bir gömlek ve iç çamaşırıyla görülüyor. Ünlü şarkıcı daha önce gençlik yıllarında bile bedeninden memnun olmadığını hatta bu yüzden bikini bile giymediğini söylemişti... Yine o zaman yaptığı açıklamaya göre yaşı ilerledikçe kendi bedeniyle barıştığını da anlatmıştı kısaca.





8 YAŞINDA MÜZİĞE GÖNÜL VERDİ... BARLARDA ŞARKI SÖYLEDİ

Shania Twain, bundan bir süre önce Drew Barrymore'un sohbet programına konuk olduğunda verdiği bir röportajda hayatının belki de herkes tarafından bilinmeyen yanlarını yani geçmişini anlatmıştı.

Müziği çocuk yaşlarından beri sevdiğini anlatan Shania Twain, henüz 8 yaşındayken gece kulüplerinde ve barlarda şarkı söyleyip ailesine katkıda bulunmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Şarkıcı, etrafındaki pek çok sarhoş yetişkinin o yaştaki biri için hiç de doğal olmayan tavırlarıyla karşılaştığını anlattı.

Twain, o dönemde aklından geçenleri de şöyle ifade etti...





MÜZİK, YAŞADIĞI ZOR HAYATA DAYANMASINI SAĞLADI

Söylediğine göre müziğe olan tutkusu, o yaşta bulunduğu ortama dayanmasını kolaylaştırıyordu: " Yaptığım işi seviyordum. Yani müziği seviyordum. İçimde bu tutku vardı. Sonra da şöyle düşündüm ' Madem müziğe bir tutkum var. O zaman bu da bu işi yapmanın bir yolu" sözleriyle anlattı o dönemi.

Orada anlattığına göre barda şarkı söyleyerek kazandığı parayla da dört kardeşi ile üvey babasına destek oluyordu.

Ünlü şarkıcı o döneme dair değerlendirmesini şu sözlerle yaptı: "Çocuklar, etraflarındaki yetişkin çevrenin tutsaklarıdır. Ve ben de böyle hissediyordum."





10 YAŞINDAYKEN KARDEŞLERİNE BAKIYORDU

Shania Twain, 10 yaşındayken kendisinden küçük 4 kardeşine kendisinin baktığını da söyledi. O yaşta kötü bir ebeveyn olduğunu ve yaptıkları için kendini suçlamadığını sözlerine ekledi

Bakın ünlü şarkıcı o dönemi nasıl anlattı: "10 yaşındayken berbat bir ebeveyndim. 10 yaşında tabii ki öyle olmak zorundaydım. Çocukları banyo küvetine koyar sonra da onların giysilerini ellerinizle yıkarsınız. Sabaha kadar kurumalarını sağlarsınız. O çocukları nasıl besler sabah nasıl okul otobüsüne bindirirsiniz. Elbette bunu çok iyi yapamadım. Berbat bir ebeveyndim."

22 YAŞINDAYKEN ANNESİ ÖLÜNCE AİLENİN BAKIMI ONA KALDI

Shania Twain, sadece kendisi de bir çocukken kardeşlerine annelik yaptığı için değil sonrasında gelişen trajik bir olay nedeniyle de onları kendi çocuğu gibi görüyor.

Çünkü ünlü şarkıcının annesiyle üvey babası bir trafik kazasında öldükten sonra onların sorumluluğunu da kendisi üstlenmek zorunda kalmıştı. O sırada Shania Twain sadece 22 yaşındaydı.

Twain daha önce de 10 yaşından başlayarak üvey babasının tacizine maruz kaldığını anlamıştı.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Twain, ayrıntılara girmese de başına gelenleri itiraf etti. Bunun etkisinde kaldığı için de gençlik yıllarında bedenini gizleyen kıyafetler tercih ettiğini anlatmıştı ünlü şarkıcı. Bu şekilde kendini tacizlerden koruyacağını düşündüğünü sözlerine eklemişti.

Fakat 58 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl hissettiği bu psikolojik baskıdan kurtulup cüretkar pozlar vermişti.

Shania Twain, yıllarca konuşulan eşine az rastlanır bir skandalın kahramanı olmuştu.