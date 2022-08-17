Cam sebil yüzüne patlamıştı... Aslı Bekiroğlu'ndan haber var

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BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVDİK

Aslı Bekiroğlu, DJ sevgilisi Taykun’la önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: “Taykun’la önceden tanışıyorduk. Buluşa buluşa birbirimizi çok sevdik. Dedik o zaman sevmeye devam edelim. Keyfimiz yerinde.”

Kaşında açılma oldu

Su sebilinden şerbet içmeye çalışan Aslı Bekiroğlu musluğu sert bir şekilde çevirince cam sebil patlamıştı. Oyuncuya yaşanan kaza hatırlatılınca, ”Gördüğünüz gibi gayet iyiyim” yanıtını verdi. Videoda görünen yönetmen Mustafa Kotan ise “Sebil bir anda kırıldı, anlamadık. Aslı’nın kaşında ufak bir açılma oldu. Orada müdahale ettik. Ciddi bir durum yok” dedi. (Behlül AYDIN-Sayit DURMAZ)

İYİ Kİ DOĞDUN

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Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Eşi için özel bir pasta hazırlatan ünlü sunucu ve model, birlikte çekilen karelerini Instagram hesabının Hikaye bölümünde “İyi ki doğdun” notuyla paylaştı.

BOĞAZ'I TURLADI

Spor tutkusuyla bilinen Harun Tan önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Bisiklete binen iş insanı sahil boyu pedal çevirip Boğaz havası aldı. (Sayit DURMAZ)

ERKEKLER ÇALIŞIYOR, KADINLAR TATİLDE

Oyuncu çift Asena Tuğal ve Şahin Irmak, önceki gün Etiler’deydi.

Irmak, yeni sezonda iki film ile beyazperdede olacağını belirtti: “Dijitale de işlerimiz var. Bir dizi çekiyoruz öte yandan.” Asena Tuğal ise tatiline devam ettiğini sadece eşini görmek için İstanbul’a geldiğini belirtti. Şahin Irmak, bunun üzerine “Görüyorsunuz işte erkekler çalışıyor, kadınlar tatil yapıyor. Duyun sesimizi ey insanlar” esprisini yaptı. (Behlül AYDIN)

ROMANTİK ÇİFT

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Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ve Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İkili önceki gün Suadiye’de gerçekleşen kürek yarışlarını takip etti. Çiftin sahildeki romantik anları dikkat çekti.

BURADA HUZUR BULUYORUM

Bendeniz, Moe Event’in düzenlediği Barbecue Sahne Alanya sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, “Bu yaz da tüm şehirlerde sevenlerimle buluştum. Bana durmak yok. Sahnede olmadığım gün mutsuz oluyorum, sahne benim en huzur bulduğum yer” dedi.

ÖRNEK HAREKET

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Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, örnek bir davranışta bulundu. Yalova, Acarkent’te sokağa bırakılan bir köpeği sahiplendi.

Melike İpek Yalova, gönüllü hayvan hakları savunucusu Banu Aydın’ın Acarkent’te sokağa bırakılmış köpek için yaptığı paylaşımı görünce harekete geçti. Oyuncu, köpeği sahiplendi ve sağlık problemleri için veterinere götürdü.

Yalova, yeni dostuna ‘Maverick’ ismini verdi. Yalova, “Hayvanların umursanmadan sokağa atıldığı bir dönemde Banu Aydın mükemmel işler yapıyor. Bizi de Maverick’le tanıştırdı, o artık benim yeni çocuğum” açıklamasında bulundu. (Behlül AYDIN)