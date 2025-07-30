“Çalışmaktan evlenemiyorlar” Ünlü çift düğünlerini erteledi

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Aralarında filizlenen aşkı saklamak isteyen ve uzunca bir süre herkesten saklanan aşıklar en sonunda öpüşürken fotoğrafları çekilince aşklarını ilan etmek zorunda kaldı.

HOLLYWOOD'UN GÖZDE ÇİFTİ EVLİLİK YOLUNDA

O gün bugündür Örümcek Adam filminin yıldızı Tom Holland ve peş peşe yer aldığı dizi ve filmlerle Hollywood’u sallayan Zendaya ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden biri oldular.

29 yaşındaki Tom Holland ve 28 yaşındaki Zendaya’nın uzun yıllardır süren bu aşkı nikah masasına taşıyacakları artık biliniyor.

Çift çoktan birbirlerinin aileleriyle tanıştı hatta Tom Holland’ın Zendaya’nın babasıyla tanıştığında kızıyla evlenmek istediğini ona söylediği, babasının onayını aldığı da iddia edildi.

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BABASINDAN ONAYI ALDI, PARMAĞINA YÜZÜĞÜ TAKTI

İkili bu konuda açıklama yapmamış olsa da Zendaya Altın Küre ödül törenine parmağında kocaman bir pırlanta yüzükle gelince genç aşıkların nişanlandığı da ortaya çıktı.

Ancak anlaşılan Tom Holland ve Zendaya çok isteseler de bir türlü evlenemiyorlar.

Bu haber de Zendaya’nın stilisit ve en güvendiği isimlerden biri olan ve çifte de epey yakın görünen Law Roach'dan geldi…

Law Roach'a göre Tom Holland ve Zendaya çok isteseler de hayal ettikleri düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

Bunun sebebi de ikisinin de deyim yerindeyse deliler gibi çalışması.

O KADAR ÇOK ÇALIŞIYORLAR Kİ DÜĞÜNE VAKİT BULAMIYORLAR

Çift aşklarının başladığı Örümcek Adam serisinin yeni filminde de birlikte rol almaya hazırlanıyor.

Bu arada da Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi The Odyssey’de de birlikte rol alan çiftin önümüzdeki süreçte gösterime girecek birçok filmde ayrı ayrı çalıştığı da biliniyor.

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Zendaya Dune’un üçüncü filminde rol alıyor bir yandan da efsane dizisi Euphoria'nın üçüncü sezonunu çekmekle meşgul.

Bu arada Tom Holland da başka projelere çoktan evet demiş durumda ve elindeki filmlerin çekimleri biter bitmez yeniden sete koşturacak…

Law Roach bir yandan "Çok heyecanlıyım çünkü birbirlerini gerçekten sevdiklerini ve uzun zamandır çok aşık olduklarını biliyorum” derken bir yandan da hayranlarının da merakla beklediği düğünün ancak gelecek yıl gerçekleşebileceğini söylüyor.

AŞKLARI SETTE BAŞLADI

Tom Holland ve Zendaya 2017'de Örümcek Adam'ın galalarında kırmızı halıda birbirlerine aşk dolu gözlerle bakarken aşk yaşadıkları dedikoduları ilk kez duyulmuştu.

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Bu aşkı saklamak için çok uğraşan ikili en sonunda 2021'de Zendaya'nın annesinin Silver Lake'teki evinin önünde, arabanın içinde öpüşürken yakalanınca ilişkileri ortaya çıktı.

O gün bugündür hem birlikte çalışmaya hem de gözlerden uzakta bir aşk yaşamaya çalışan çift ilişkileri konusunda oldukça ketum davranıyorlar.

İkisi de milyon dolarlar kazanan birer Hollywood yıldızı olmalarına rağmen yaşlarına uygun şekilde giyinen, gösterişli mekanlara yerine parklara gidip çimlere uzanan, birlikte alışverişe çıkıp “ünsüz” gençler gibi davranan Tom Holland ve Zendaya hayranları tarafından da birbirlerine çok yakıştırılıyor.

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GENÇ AŞIKLAR MUTLULUKLARINI KENDİLERİNE SAKLIYOR

Tom Holland ilişkisiyle ilgili nadir açıklamalarından birinde evlenip aile kurmak için sabırsızlandığını söylemiş ve "Çocuklarım olduğunda beni bir daha filmlerde görmeyeceksiniz. Sadece mutlu bir baba olacağım, ünlüler dünyasından silinip gideceğim” demişti.

Birbirlerine sırılsıklam aşık oldukları bir sır olmasa da, Zendaya daha önce Tom Holland ile olan aşkını neden gizli tutmayı tercih ettiğini “Hayatımın bazı bölümlerinin halka açık olacağını kabul ediyorum. Hayatımı sıradan biri gibi yaşayamam ve sevdiğim kişiyi de böyle sevemem. Ama aynı zamanda, paylaşmayı seçtiğim şeyler üzerinde de kontrol sahibiyim. Ve aşkımı paylaşmak istemiyorum” diyerek açıklamıştı.