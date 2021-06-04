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Çalışma temposu Aleyna Tilki'yi yordu
Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı’ndaki bir sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi. Genç şarkıcı, yoğun çalışma temposu nedeniyle tansiyon sorunu yaşadığını söyledi:
“Çok çalıştığım için hep hasta oluyorum. Kendime iyi bakamıyorum herhalde. Arada böyle kontrole geliyorum ‘Niye tansiyonum düştü?’ diye. Beni yaşlı sanacaklar. Öyle değil, gençlik enerjisinin fazlasını tükettiğim için hastalandım. Neyse ki her şey tertemiz çıktı. Ama kolumda yaşlı babaanneler gibi tansiyon aleti var. Rezillik ya valla!”