Çalışma temposu Aleyna Tilki'yi yordu

“Çok çalıştığım için hep hasta oluyorum. Kendime iyi bakamıyorum herhalde. Arada böyle kontrole geliyorum ‘Niye tansiyonum düştü?’ diye. Beni yaşlı sanacaklar. Öyle değil, gençlik enerjisinin fazlasını tükettiğim için hastalandım. Neyse ki her şey tertemiz çıktı. Ama kolumda yaşlı babaanneler gibi tansiyon aleti var. Rezillik ya valla!”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?