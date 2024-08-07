Bütün görevler tamam, şimdi tatil zamanı... Bikiniyle güneşlenmiş

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Ailenin rotası ise her zamanki gibi Mallorca adası oldu. Tabii orada dinlenip denizin ve güneşin keyfini çıkarırken her yıl yaptıkları gibi basının, kameraların karşısına da çıktılar.

Bu kez yanlarında Kral Felipe yoktu ama annesi, eski kraliçe Sofia, karısı Kraliçe Letizia ve tabii ki dünyanın ilgi odağı olan kızları Veliaht Prenses Leonor ile küçük kızı Sofia vardı.

Dörtlü, Mallorca sokaklarında dolaşarak bazı mağazalara uğradı ve elbiselere baktı. Bu arada da kendilerini karşılayan kameralara renkli görüntüler verdi.

'KABUS GİBİ' GÜNLER GERİDE KALDI

İspanyol kraliyet ailesi 2024 yılında kelimenin tam anlamıyla "kabus gibi" günler geçirdi. İlk sorun Letizia'nın eski sevgilisi ve kız kardeşinin eski kocası Jaime del Burgo'dan gelmişti.

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Deneyimli yazar Jaime Penafiel'in kaleme aldığı kitapta, del Burgo'nun, eski sevgilisi Letizia ile ilgili dudak uçuklatan iddiaları yer aldı.

Onun ileri sürdüğüne göre Letizia ile bir gönül ilişkisi yaşamışlardı. Fakat o dönemde bir TV muhabiri ve sunucusu olan Letizia, Felipe ile tanışmış, onun evlilik teklifini kabul etmişti. Letizia, Felipe ile evlenmesine rağmen Jaime del Burgo ile iletişimini de kesmemişti.

Hatta Felipe ile evlenmeden bir gece önce onunla buluşmuş ve aralarında duygusal bir vedalaşma gerçekleşmişti.

Kraliçe Letizia'nın eski sevgilisinin iddiaları bununla sınırlı değildi. Letizia büyük kızı Leonor'a hamileyken bile onunla görüşmeyi sürdürmüştü. Hatta Jaime'nin hediye ettiği bir şalla ayna karşısında çektiği fotoğrafını bile mesajla ona göndermişti.

Elbette bütün bu iddialar dünya gündemine oturdu. Herkes İspanyol kraliyet ailesinin ne yapacağını, özellikle de Letizia'nın kocası Kral Felipe'nin tepkisini merak etti.

Çift, kapalı kapılar ardında ne yaşadıysa yaşadı ama dışarıya yansıyan görüntü her zamanki gibiydi.

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Letizia, yıllık Mallorca tatilinde yanında kızları ve kayınvalidesiyle birlikte alışverişe çıktı. Bu arada Letizia'nın eski kraliçe Sofia ile yani kocası Felipe'nin annesiyle çok iyi anlaşamadığını, aralarındaki gerilimin bazen kameralara yansıdığını da hatırlatalım.





LEONOR ÖN PLANA ÇIKTI... BU DURUM AİLESİNE YARADI

Aileyi, bu zor durumdan bir anlamda geleceğin İspanya kraliçesi olan Asturias Prensesi Leonor kurtardı. Askeri eğitimini sürdüren Leonor, eskisinden daha fazla kamera karşısına çıkmaya başladı.

Törenlerde üniformasıyla kameralar karşısına çıktığında hem ülkede hem dünyada milyonlar, annesi Letizia ile ilgili söylentileri unuttu.

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Bu arada Leonor'un kardeşi Sofia da usul usul eskisinden daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

Bir başka deyişle Leonor ile Sofia, annelerinin adının karıştığı bu skandalı halkın hafızasından silmeye çalıştı.

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Prenses Leonor'un bikini izleri de dikkatlerden kaçmadı.

Letizia ile Leonor, kameralar karşısında sıcak görüntüler sergiledi.

Geçen yıl gösterişli bir şekilde 18 yaşına giren Leonor, ilk resmi yurt dışı ziyaretini de gerçekleştirdi.

Komşu ülke Portekiz'e giden Leonor, orada resmi bir törenle karşılandı. Çevre konusundaki bazı etkinliklere katılan Leonor, başarılı bir resmi gezinin ardından evine döndü.

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Derken sıra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na geldi... Kral Felipe ile Kraliçe Letizia, açılış töreninde el eleydi. İspanyol takımının geçişi sırasında da avuçları kızarıncaya kadar alkışlayarak sporcularına destek oldular.

Bu arada uzun süredir bacağındaki bir sorun yüzünden ayakta durmakta güçlük çeken, hatta topuklu ayakkabı giymeyi bile bırakan Letizia ile Felipe ülkelerine döndü. Ama yerlerini kızları Leonor ile Sofia'ya bıraktı.

Letizia, kızları ve kayınvalidesi alışveriş turunda elbiselere baktı.





OLİMPİYAT GÖREVİ DE TAMAM

İki kardeş Paris'te bir yandan İspanyol sporcuların mücadele ettiği müsabakaları izledi. O arada da dünya basınının ilgisini üzerlerinde topladılar. Sonuç olarak Leonor ile Sofia da ülkelerine döndüler.



Hemen ardından da geleneksel olarak her yıl çıktıkları Mallorca tatili geldi. Şimdi İspanyol kraliyet ailesi çalkantılı geçen bir yılın ardından hem tatilin keyfini çıkarıyor hem de sonbaharda başlayacak olan yeni sezona hazırlanıyor.

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ASKERİ EĞİTİM BİTMEDİ

Yeri gelmişken hemen hatırlatalım...

Leonor, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Fakat tatilin sonunda askeri eğitimine kaldığı yerden devam edecek. Kara kuvvetlerindeki eğitim dönemini tamamlayan Leonor'u şimdi önce deniz sonra da hava kuvvetlerindeki yeni dönem bekliyor.