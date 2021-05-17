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Haber Giriş: 17.05.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

Cahit Berkay sitem etti: Allah akıl fikir versin

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Cahit Berkay sitem etti: Allah akıl fikir versin

Cahit Berkay önceki gün kızı Müge Berkay ve torunu Deniz’le Cihangir’de objektife yansıdı.

Torununa dondurma alan ünlü müzisyen, 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dert yandı: “65 yaş yasağı var, o yüzden belimi sakatladım. Bel fıtığım vardı, o nüksetti hareketsizlikten, şimdi tedavi oluyorum” dedi.

Cahit Berkay sitem etti: Allah akıl fikir versin

Berkay, Covid-19 nedeniyle üç yakınını kaybettiğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşımı oldum ama olamayanlar var, toplumun belli bir yüzdesinin aşı olması lazım ki atlatalım. Aşı karşıtlarına ne diyeyim? Allah akıl fikir versin, şu süreçte pandeminin ölümcül olduğunu hâlâ idrak edemiyorlar. Üç yakınım virüs nedeniyle hayatını kaybetti.”

Cahit Berkay sitem etti: Allah akıl fikir versin

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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