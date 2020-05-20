Cahit Berkay komşularını mest etti...

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Cahit Berkay komşularını mest etti...
Usta sanatçı Cahit Berkay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda evinin penceresinden mini bir konser verdi.
'Dağ Başını Duman Almış' marşını ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım' parçasını çalan sanatçının komşuları, Selvi Boylum Al Yazmalım parçasından sonra alkış tufanı kopardı. Komşularına teşekkür eden Berkay, "Mahallelilerin tepkisi beni çok duygulandırdı. Dışarı çıkmayı, insanlarla görüşmeyi ve konserleri çok özlemişim" dedi.
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