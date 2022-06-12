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Cahide Sonku dizisi geliyor

#Cahide Sonku#Eyüphan Erkul#Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz
Cahide Sonku dizisi geliyor

Türk sinemasının ilk kadın yönetmen, tiyatro ve sinema oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatı dizi oluyor. BKM’nin yapımcılığında çekilecek dizide Sonku’yu kimin oynayacağı merak konusu.

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KİTAPTAN UYARLANACAK

Efsane oyuncu Cahide Sonku’nun yaşamı, BKM’nin yapımcılığında ekrana taşınıyor. Dizi, Eyüphan Erkul’un “Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz” romanından uyarlanacak.

BAŞROL ARANIYOR

Projenin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturacak. Yapım ekibi, Cahide Sonku’yu canlandıracak oyuncu için arayışa başladı. Dizinin 2023’te yayınlanması planlanıyor.

Cahide Sonku dizisi geliyor

Cahide Sonku, yönetmenliğini de üstlendiği 1954 yapımı “Beklenen Şarkı” filminde Zeki Müren’le kamera karşısına geçmişti.

Cahide Sonku dizisi geliyor

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Figüran olarak adım attığı oyunculukta şöhretin zirvesine çıkmayı başaran Cahide Sonku, yaşamının bir dönemini de yoksulluk, maddi-manevi acılar ve alkol bağımlılığıyla mücadele ederek geçirdi.

Cahide Sonku dizisi geliyor

Projenin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturacak.

 

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#Cahide Sonku#Eyüphan Erkul#Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz

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