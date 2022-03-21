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Çağlar Ökten, Seda Sayan'a olan aşkını haykırdı

#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Lara Şehiroğlu
Çağlar Ökten, Seda Sayana olan aşkını haykırdı
Sayit DURMAZ

Seda Sayan, evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Çağlar Ökten’i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Sayan’a serenat yapan Ökten, sanatçıyı sahneye davet ederek ona olan aşkını anlattı.

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NİKÂH 20 MAYIS’TA PRAG’DA OLACAK

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde vokalisti Çağlar Ökten ile birlikte olduklarını ve yakında evleneceklerini açıklamıştı. Sanatçı önceki akşam Ökten’i sahneye çıktığı Beyoğlu Süreyya Teras’ta dinlemeye gitti. Mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sayan, evlilik tarihlerini açıkladı: “20 Mayıs’ta Prag’da evleneceğiz” dedi.

Çağlar Ökten, Seda Sayana olan aşkını haykırdı

ESKİ SEVGİLİ SORUSUNA YANIT YOK

Çağlar Ökten’in Lara Şehiroğlu ile olan 4 yıllık birlikteliğini Seda Sayan’ın albüm vaadi sebebiyle bitirdiği iddia edilmişti. Haberlerin çıkması üzerine de Ökten’in eski sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildiği söylenmişti. Sayan, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları “Teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı ve mekana girdi.

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SEDA SAYAN’A SERENAT YAPTI

Seda Sayan, sevgilisini sahne önünde kendisi için ayrılan masadan dinledi. Sahneye çıkan Çağlar Ökten, hazırladığı repertuvarını seslendirdi. Bir ara Sayan’a serenat yapan Ökten, “Aşkım, haykırmak istiyorum resmen herkese, aşkımsın sen” diyerek sanatçıya sarıldı. İkilinin yaşadığı romantik anlar mekandaki konuklar tarafından büyük alkış aldı.

Çağlar Ökten, Seda Sayana olan aşkını haykırdı

Seda Sayan ile Çağlar Ökten sahnede romantik anlar yaşadı.  

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