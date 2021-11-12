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Çağlar Ertuğrul: Çakma Hollywood yıldızı dediler

#Çağlar Ertuğrul#Jake Gyllenhaal#İbrahim Selim
Çağlar Ertuğrul: Çakma Hollywood yıldızı dediler

ÇAĞLAR Ertuğrul, Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

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 ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal’a benzetilen Ertuğrul, “Hakkında çıkan saçma bir magazin haberi var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Var. Hatta magazindeki ilk haberimdi muhtemelen. ‘Dağ’ filmi çıkacağı zaman bir gazetede ‘Türk filminde çakma Hollywood yıldızı’ diye başlık atılmıştı. Hani sanki filmde Jake Gyllenhaal adı yazıyor ama ben oynamışım gibi bir haberdi.”

MESELE TUTUNMAK

Çağlar Ertuğrul, programda ileriye dönük hedefinin Hollywood olduğunu da açıkladı:

“Gitmek bedava tabii ama asıl mesele elbette orada tutunabilmek ve devam edebilmek. Bu söylediklerim kulağa çok hayalperest gelebilir ancak günümüzde daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Evet, oralarda pastadan pay almaya çalışan çok kişi var, fakat oradaki pastalar da daha büyük baktığımızda. Benim de irtibatım var aslında oradaki birkaç kişiyle. Bakalım zaman neler gösterecek."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağlar Ertuğrul#Jake Gyllenhaal#İbrahim Selim

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