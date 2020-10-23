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Haber Giriş: 23.10.2020 - 08:03 | Son Güncelleme:

Çağla Şıkel'e korkunç tehdit! 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'

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Çağla Şıkel'e korkunç tehdit! 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'
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Çağla Şıkel, bilgisayarına gelen “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” mesajı nedeniyle büyük korku yaşadı. Edinilen son dakika bilgisine göre, büyük panik yaşayan ünlü manken savcılığa başvurup tehdit eden kişinin bulunmasını istedi.

TARİH BİLE VERDİ
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı! Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.

DELİLLER DOSYADA

Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.

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