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Haber Giriş: 19.02.2020 - 08:22,Son Güncelleme:/

Çağla Şıkel'den o sözlere açıklama geldi: Aşk yaşamam demedim

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Çağla Şıkel'den o sözlere açıklama geldi: Aşk yaşamam demedim

Çağla Şıkel’in katıldığı ‘affetme semineri’ sonrasında “Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam” dediği iddia edildi.

Önceki gün oğullarıyla Akmerkez’de görüntülenen ünlü manken, o sözlere açıklık getirdi: “Hiç öyle bir şey yok. Tabii ki hayatıma biri girebilir. Şunu demek istemiştim; herhangi bir aşk yaşamam. Birisini yanımda görmeniz için çok âşık olmam lazım. Bir gün yanımda birini görürseniz, büyük ihtimalle çok âşık olmuşumdur. Saklama falan da olmaz.” 

Çağla Şıkelden o sözlere açıklama geldi: Aşk yaşamam demedim


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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