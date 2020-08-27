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Haber Giriş: 27.08.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Çağla Şıkel dans ederken yere kapaklandı!

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Çağla Şıkel, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya "Sürpriz sonlu" diyen Şıkel, dansın sonunda yere kapaklandı. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Çağla Şıkel, Beyonce’nin Single Ladies (Put A Ring On It) müziğiyle dans ettiği anını Instagram hesabından “sürpriz sonlu” notuyla takipçileriyle paylaştı. Arkadaşı Merve Pınar Odabaşı ile dans ettiği anda düşen Şıkel o anlarda yaşadığı duruma kahkaha atarak karşılık verdi.

 

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