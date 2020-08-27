Çağla Şıkel dans ederken yere kapaklandı!

Çağla Şıkel, Beyonce’nin Single Ladies (Put A Ring On It) müziğiyle dans ettiği anını Instagram hesabından “sürpriz sonlu” notuyla takipçileriyle paylaştı. Arkadaşı Merve Pınar Odabaşı ile dans ettiği anda düşen Şıkel o anlarda yaşadığı duruma kahkaha atarak karşılık verdi.