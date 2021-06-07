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Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme’ye gideceğim
Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şıkel, “Bugün çocuklar yok. Biz de Tarçın ile geziyoruz” dedi.
Geçen sene Bodrum’da tatil yaparken bir ayrana ödediği yüksek ücretin hatırlatılması üzerine dert yanan Şıkel, “Bodrum’da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme’ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden ev tuttuk. Bu sene beach’lere de gidilmez” diye konuştu.