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Haber Giriş: 07.06.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme’ye gideceğim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme’ye gideceğim

Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şıkel, “Bugün çocuklar yok. Biz de Tarçın ile geziyoruz” dedi.

Geçen sene Bodrum’da tatil yaparken bir ayrana ödediği yüksek ücretin hatırlatılması üzerine dert yanan Şıkel, “Bodrum’da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme’ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden ev tuttuk. Bu sene beach’lere de gidilmez” diye konuştu.

Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme’ye gideceğim

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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