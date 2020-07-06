Çağla Kubat’ın kızı da sörfçü oldu
Çağla Kubat’ın kızı Selin de anne ve babasının izinde. 6 yaşındaki küçük kız önceki gün babası Jimmy Diaz’la sörf yaparken görüntülendi.
Çağla Kubat önceki gün Çeşme’deki sörf okulunda görüntülendi. Kendisi gibi sörfçü olan Amerikalı eşi Jimmy Diaz ve kızı Selin’le vaktinin çoğunu okulunda geçiren Kubat, sanat dünyası için “Hiçbir zaman o ışıltılı dünyanın bir parçası olmadım. Benden daha iyi oyuncular arkadaşlarım var” dedi. Kubat muhabirlerle sohbet ederken 6 yaşındakı kızı Selin de babasıyla sörf yaparken görüntülendi. Kubat, kızının sörf yapmayı çok sevdiğini söyledi.
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