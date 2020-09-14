Çağla Demir'in maske paniği
Adı YouTuber Reynmen’le anılan Çağla Demir önceki gün maske paniği yaşıdı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Demir, koşar adım en yakın eczaneye girerek maskesini aldı.
Oyuncu Çağla Demir önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Maskesiz görüntülendiğini fark eden Demir, koşar adım eczaneye girerek maske alıp taktı.
Reynmen’le aşk yaşadığı iddia edilen Demir, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.
Oyuncu ayrıca yeni senaryoları okuduğunu söyledi: “Gelen birçok senaryo ve film teklifi var. Fakat daha önce de dediğim gibi güzel ve uzun soluklu bir projede yer almak istiyorum.”
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