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Haber Giriş: 14.09.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Çağla Demir'in maske paniği

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Çağla Demir'in maske paniği
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Adı YouTuber Reynmen’le anılan Çağla Demir önceki gün maske paniği yaşıdı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Demir, koşar adım en yakın eczaneye girerek maskesini aldı.

Oyuncu Çağla Demir önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Maskesiz görüntülendiğini fark eden Demir, koşar adım eczaneye girerek maske alıp taktı.
Reynmen’le aşk yaşadığı iddia edilen Demir, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.
Oyuncu ayrıca yeni senaryoları okuduğunu söyledi: “Gelen birçok senaryo ve film teklifi var. Fakat daha önce de dediğim gibi güzel ve uzun soluklu bir projede yer almak istiyorum.”

Çağla Demirin maske paniği

Çağla Demirin maske paniği

Çağla Demirin maske paniği


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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