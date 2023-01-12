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Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi

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#Acun Ilıcalı#Çağla Altunkaya#Air Dior
Çağla Altunkayadan 480 bin TLlik ayakkabı siparişi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:47

Akmerkez’de yeni açılan İkonik Store’un en dikkat çeken ürünü, ‘Air Dior’ ayakkabılar oldu. Çağla Altunkaya, 240 bin liradan satışa sunulan ayakkabılardan iki çift sipariş etti.

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YENİ MAĞAZADA SATIŞA SUNULDU

Dünyaca ünlü markaların sınırlı sayıdaki ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturan İkonik Store, Akmerkez’de açıldı.

Mağazanın en dikkat çeken ürünü, Dior ve Nike iş birliğinden doğan “Dior x Air Jordan 1” ayakkabılar oldu.

Çağla Altunkayadan 480 bin TLlik ayakkabı siparişi

SADECE 8.500 ADET ÜRETİLDİ

Dior Men’in kreatif direktörü Kim Jones’un imzasını taşıyan ayak- kabıdan dünyada sadece 8 bin 500 adet üretildi.

İkonik Store’de 240 bin liraya satılan ayakkabının ilk sahibi Çağla Altunkaya oldu. Üstelik Altunkaya iki çift sipariş verdi.

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#Acun Ilıcalı#Çağla Altunkaya#Air Dior

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