Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi

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YENİ MAĞAZADA SATIŞA SUNULDU
Dünyaca ünlü markaların sınırlı sayıdaki ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturan İkonik Store, Akmerkez’de açıldı.
Mağazanın en dikkat çeken ürünü, Dior ve Nike iş birliğinden doğan “Dior x Air Jordan 1” ayakkabılar oldu.
SADECE 8.500 ADET ÜRETİLDİ
Dior Men’in kreatif direktörü Kim Jones’un imzasını taşıyan ayak- kabıdan dünyada sadece 8 bin 500 adet üretildi.
İkonik Store’de 240 bin liraya satılan ayakkabının ilk sahibi Çağla Altunkaya oldu. Üstelik Altunkaya iki çift sipariş verdi.