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Çağatay Ulusoy'un yeni imajı
Oyuncu Çağatay Ulusoy doğum gününü kutladı. 30 yaşına giren Çağatay Ulusoy, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında bıyıklı yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.
Ulusoy doğum günü paylaşımına "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.
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