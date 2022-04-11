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Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor

#Çağatay Ulusoy#Kıvan. Tatlıtuğ#Kenan İmirzalıoğlu
Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor
Mehmet Üstündağ

Çağatay Ulusoy, Marmaris-Bozburun’dan arsa alarak yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’na komşu oldu.

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Türk sinemasının üç jönü Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostluklarını pekiştiriyor. Çağatay Ulusoy da dostlarının ardından Marmaris-Bozburun’da arazi alarak, iki oyuncuya komşu oluyor. İki dönüm arazi satın alan ünlü oyuncu, denize sıfır arsasına hem imarlı ev yapabilir hem de iskele inşa edebilir.

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor

Aynı yerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da evleri var bilindiği gibi. Doğayla iç içe olmayı seven, balık tutmak, dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan Çağatay Ulusoy da yaz tatillerini bu sakin beldede geçirmeyi iple çekiyor.

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor

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Sanatseverler buluştu

Türk çağdaş sanatının önemli destekçisi Şeli Elvaşvili’nin koleksiyonundan bir seçki, Akaretler’de gerçekleşen Artweeks@Akaretler’in altıncı edisyonunda izleyicisiyle buluştu. Klasik sanata dijital katkı ise Şeli Elvaşvili’nin oğlu Elyo Elvaşvili’den geldi. Dijital sanatın öncüsü Carny.IO NFT pazar yeri kurucu ortakları Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç birçok değerli sanatçının eserlerini bir araya getirdiği “Onwards and Upwards” sergisine ev sahipliği yaparak, sanatın geleceğini ortaya koydu.

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor

Nuri Sayraç - Şeli Elvaşvili - Elyo Elvaşvili

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor

Reyhan İpekel

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor

Ana sponsor oldu

Yerli kripto para borsası ICRYPEX, ülkemizde otomobil sporlarının yönetici kurumu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2022 yarışlarının ana sponsoru oldu. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer ve ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer’in yer aldığı basın toplantısı Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleşti. Duyurulan işbirliği TOSFED’in 2022 Ulusal Yarış Takvimi’ndeki tüm yarışları kapsıyor.

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Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor

Eren Üçlertoprağı - Nisa Ersoy - Ezgi İçer - Gökalp İçer

Önce Alaçatı, sonra Galataport

Feyzan Cihan ve Atilla Bingöl’ün ikonik mekanı Esnaf, Alaçatı Unique içindeki yazlık yerini 10 Haziran’da açıyor. Eğlencesiyle çok sevilen Esnaf geceleri, yaz boyunca Alaçatı’nın nabzını tutacak. Esas herkesi meraklandıran ise kışlık mekanı... Esnaf’ın hikayesi kışın da Galataport’ta devam edecek. Ekim ayında Maslak 1453’deki yerinden Galataport’ta taşınacak olan Esnaf, 1200 metrekarelik yeni yerinde yepyeni bir konseptle misafirlerini ağırlayacak.

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu komşu oluyor

Feyzan Cihan - Atilla Bingöl

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#Çağatay Ulusoy#Kıvan. Tatlıtuğ#Kenan İmirzalıoğlu

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