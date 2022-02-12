Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz?

ÇAĞATAY ULUSOY : Lakabı ‘Çaça’
· Çağatay Ulusoy, şöhretin kapısını modellik yarışmasıyla aralayan isimlerden. Ünlü oyuncu, 2010 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek adını duyurdu.
· Bulgaristan göçmeni bir baba ile Boşnak bir annenin oğlu olan Çağatay Ulusoy, akrabalık ilişkileri sıkı olan büyük bir ailede yetişmiş.
· İlkokul yıllarında sınıf arkadaşları ona ‘Çaça’ diye seslenirmiş.
· Ünlü oyuncu, 7 sene lisanslı basketbol oynamış. Oyunculuğa başlamadan önce de basketbol antrenörü olma hayalleri kuruyormuş.
· Ulusoy’un hobileri arasında gitar çalmak ve resim yapmak varmış. İlham geldikçe şarkı sözü de yazmaya çalışıyormuş.
· En büyük tutkuları; tekneyle denize açılmak, dalış yapmak ve balık
tutmakmış. Denizcilik alanında eğitimler alan oyuncu, yaz aylarının büyük bölümünü denizde geçirmeyi seviyormuş.
· Aynı zamanda doğa tutkunu olan oyuncu, iyi bir kampçıymış. Vakit buldukça kalabalıktan uzak, sakin bölgelerdeki kamp alanlarına gidiyormuş.
· Milyonların sevgilisi olan Çağatay Ulusoy, yalnızlığı seviyormuş. Ulusoy, yalnız kalmanın ve karanlıkta oturmanın kendisine iyi geldiğini söylüyormuş.
ECE SEÇKİN: Uğurlu çoraplar
· Ece Seçkin, çocukluk hayalini yaşayanlardan. Ünlü şarkıcının küçüklükten beri en büyük hayali; sahne performansı sergileyip tepedeki sahne ışıklarına bakarken seyircinin alkış ve çığlıklarını dinlemekmiş.
· Yoğun bir eğitim hayatı geçiren Ece Seçkin, okul çıkışları konservatuvara piyano ve solfej derslerine koşturuyormuş.
· 8 yıl boyuncu bale ve dans dersleri almış.
· Lise döneminde İngilizce eğitim almak için yazları İngiltere’ye gitmiş. Tüm bu süreçte şan ve solfej derslerine de devam etmiş.
· Müziğin yanında eğitimine farklı bir yön de vermek istemiş, 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiş.
· Çocukken çok hareketli ve yaramazmış. Hatta ailesi onu “Bu çocuk hiç yerinde durmuyor” diyerek pedagoga bile götürmüş! Prize metal tel sokup çarpılmak, altı yanan sıcak tencereyi öpmek, anne-babasının uyurken saçlarını kesmek; yaramazlıklarından bazılarıymış...
· Stüdyoda şarkı söylediği günlerde kendisine uğur getirdiğini düşündüğü çoraplarını giyiyormuş. Çorapları artık eskidiği için yırtılacak korkusuyla sadece özel durumlarda kullanıyormuş.
· Ece Seçkin’in uçak fobisi varmış. Bu korkusunu yenmek için yıllarca uğraşmış. Kaderin cilvesi mi dersiniz bilmem ama Ece Seçkin’in eşi Çağrı Terlemez pilot...
· Mutfakta vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen Seçkin, yemek
pişirme teknikleri konusunda sürekli araştırma yapıyor, “Mutfakta herkesle kapışırım” diyormuş.
İRFAN KANGI: Tiyatro açmak istiyor
· İrfan Kangı, oyunculuk dışında klasik araba restorasyonuyla uğraşıyormuş. İki ortaokul arkadaşıyla birlikte bu işi sürdüren Kangı, dönem dönem klasik araçları kullanıp satıyormuş.
· PlayStation tutkunu olan oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Fifa turnuvaları yapıyormuş.
· Bugüne kadar yedi tiyatro oyunu ve iki sinema filmi yazmış.
· Meslek hayatında unutamadığı anlardan biri Şener Şen’in oyununu seyretmesi, diğeri ise “çocukluk kahramanım” dediği Metin Akpınar’la tanışıp sohbet etmesiymiş.
· Her sene iki-üç tiyatro oyununda rol alan Kangı’nın en büyük hayali, kendi tiyatro salonunu açmakmış.
· İrfan Kangı bir dönem çeşitli kanallarda radyo programcılığı ve yöneticilik de yapmış.
NAZLI SENEM ÜNAL: Ünlü isme özendi saçlarını kestirdi
· Kanal D’nin yeni dizisi “Üç Kız Kardeş” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Nazlı Senem Ünal, oyunculuk öncesi 1 sene reklamcılık firmasında çalışmış.
· Ünal, oyuncu ve yönetmen Hakan Emre Ünal’ın kardeşiymiş.
· Genç oyuncu, büyük bir Marvel hayranıymış ve ‘Wonder Woman’ karakterini de çok seviyormuş.
· Hayali, bir film
senaryosu yazmakmış.
· Nazlı Senem Ünal, müziğe ilgisi sebebiyle dans, gitar ve piyano dersleri alıyormuş.
· Ortaokuldayken “Dadı” dizisinde rol alan Gülben Ergen’e özenerek saçlarını kısacık kestirmiş. Ancak kısa saç kendisine yakışmayınca arkadaşlarının dalga konusu olmuş.