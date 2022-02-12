Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Rusyaya son çağrı: Muazzam bedelleri olacakRusya'ya son çağrı: Muazzam bedelleri olacak!#Blinken
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Doğan Alemdarın gurur maçı Messiye karşı ilk kez... Mbappe 90+3te golü attı ama...Doğan Alemdar'ın gurur maçı! Messi'ye karşı ilk kez... Mbappe 90+3'te golü attı ama...#Doğan Alemdar
Ukrayna her taraftan kuşatıldı Ruslar ülkeyi terk ediyor...Ukrayna her taraftan kuşatıldı! Ruslar ülkeyi terk ediyor...#RUSYA
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cepheUkrayna kriziyle fiyatlar fırladı! Altın için kritik 4 cephe#Altın Fiyatları
Bakan Nebati duyuracak Gözler saat 14.00e çevrildi...Bakan Nebati duyuracak! Gözler saat 14.00'e çevrildi...#Nureddin Nebati
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Tedirgin eden görüntü Ağlar dolup taştı... Dokunmayın uyarısıTedirgin eden görüntü! Ağlar dolup taştı... 'Dokunmayın' uyarısı#Hatay
Kripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor Düşüş hız kazandıKripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor! Düşüş hız kazandı#Kripto Para
Maçtaki görüntüsü olay olmuştu Vivianodan Olimpiyat Stadı ve Fatih Terim sözleri...Maçtaki görüntüsü olay olmuştu! Viviano'dan Olimpiyat Stadı ve Fatih Terim sözleri...#Fatih Karagümrük
Buse haklı olabilir miBuse haklı olabilir mi?#Altın Fiyatları
Gören hayran kalıyor... Hayalindeki otobüsü 700 bin TL harcayarak yaptıGören hayran kalıyor... Hayalindeki otobüsü 700 bin TL harcayarak yaptı#Samsun
Bir düş sattı, insanlar ona inanmıştı: Bir kadının hayatını kaybettiği iddialar arasında'Bir düş sattı, insanlar ona inanmıştı': Bir kadının hayatını kaybettiği iddialar arasında#Brad Pitt
Böyle olur Rihannanın hamile kıyafetiBöyle olur Rihanna'nın hamile kıyafeti #Rihanna
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz?

#Çağatay Ulusoy#Ece Seçkin#Nazlı Senem Ünal
Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz
Behlül AYDIN

Bu hafta köşemize taşıdığımınız isimler; Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, Nazlı Senem Ünal ve İrfan Kangı.

Haberin Devamı

ÇAĞATAY ULUSOYLakabı ‘Çaça’

· Çağatay Ulusoy, şöhretin kapısını modellik yarışmasıyla aralayan isimlerden. Ünlü oyuncu, 2010 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek adını duyurdu.
· Bulgaristan göçmeni bir baba ile Boşnak bir annenin oğlu olan Çağatay Ulusoy, akrabalık ilişkileri sıkı olan büyük bir ailede yetişmiş.
· İlkokul yıllarında sınıf arkadaşları ona ‘Çaça’ diye seslenirmiş.

Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz


· Ünlü oyuncu, 7 sene lisanslı basketbol oynamış. Oyunculuğa başlamadan önce de basketbol antrenörü olma hayalleri kuruyormuş.
· Ulusoy’un hobileri arasında gitar çalmak ve resim yapmak varmış. İlham geldikçe şarkı sözü de yazmaya çalışıyormuş.
· En büyük tutkuları; tekneyle denize açılmak, dalış yapmak ve balık tutmakmış. Denizcilik alanında eğitimler alan oyuncu, yaz aylarının büyük bölümünü denizde geçirmeyi seviyormuş.

Haberin Devamı

Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz


· Aynı zamanda doğa tutkunu olan oyuncu, iyi bir kampçıymış. Vakit buldukça kalabalıktan uzak, sakin bölgelerdeki kamp alanlarına gidiyormuş.
· Milyonların sevgilisi olan Çağatay Ulusoy, yalnızlığı seviyormuş. Ulusoy, yalnız kalmanın ve karanlıkta oturmanın kendisine iyi geldiğini söylüyormuş.

ECE SEÇKİN: Uğurlu çoraplar

· Ece Seçkin, çocukluk hayalini yaşayanlardan. Ünlü şarkıcının küçüklükten beri en büyük hayali; sahne performansı sergileyip tepedeki sahne ışıklarına bakarken seyircinin alkış ve çığlıklarını dinlemekmiş.
· Yoğun bir eğitim hayatı geçiren Ece Seçkin, okul çıkışları konservatuvara piyano ve solfej derslerine koşturuyormuş.
· 8 yıl boyuncu bale ve dans dersleri almış.
· Lise döneminde İngilizce eğitim almak için yazları İngiltere’ye gitmiş. Tüm bu süreçte şan ve solfej derslerine de devam etmiş.
· Müziğin yanında eğitimine farklı bir yön de vermek istemiş, 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiş.

Haberin Devamı

Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz


· Çocukken çok hareketli ve yaramazmış. Hatta ailesi onu “Bu çocuk hiç yerinde durmuyor” diyerek pedagoga bile götürmüş! Prize metal tel sokup çarpılmak, altı yanan sıcak tencereyi öpmek, anne-babasının uyurken saçlarını kesmek; yaramazlıklarından bazılarıymış...
· Stüdyoda şarkı söylediği günlerde kendisine uğur getirdiğini düşündüğü çoraplarını giyiyormuş. Çorapları artık eskidiği için yırtılacak korkusuyla sadece özel durumlarda kullanıyormuş.
· Ece Seçkin’in uçak fobisi varmış. Bu korkusunu yenmek için yıllarca uğraşmış. Kaderin cilvesi mi dersiniz bilmem ama Ece Seçkin’in eşi Çağrı Terlemez pilot...
· Mutfakta vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen Seçkin, yemek pişirme teknikleri konusunda sürekli araştırma yapıyor, “Mutfakta herkesle kapışırım” diyormuş.

Haberin Devamı

İRFAN KANGI: Tiyatro açmak istiyor

· İrfan Kangı, oyunculuk dışında klasik araba restorasyonuyla uğraşıyormuş. İki ortaokul arkadaşıyla birlikte bu işi sürdüren Kangı, dönem dönem klasik araçları kullanıp satıyormuş.
· PlayStation tutkunu olan oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Fifa turnuvaları yapıyormuş.
· Bugüne kadar yedi tiyatro oyunu ve iki sinema filmi yazmış.

Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz

· Meslek hayatında unutamadığı anlardan biri Şener Şen’in oyununu seyretmesi, diğeri ise “çocukluk kahramanım” dediği Metin Akpınar’la tanışıp sohbet etmesiymiş.
· Her sene iki-üç tiyatro oyununda rol alan Kangı’nın en büyük hayali, kendi tiyatro salonunu açmakmış.
· İrfan Kangı bir dönem çeşitli kanallarda radyo programcılığı ve yöneticilik de yapmış.

Haberin Devamı

NAZLI SENEM ÜNAL: Ünlü isme özendi saçlarını kestirdi

· Kanal D’nin yeni dizisi “Üç Kız Kardeş” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Nazlı Senem Ünal, oyunculuk öncesi 1 sene reklamcılık firmasında çalışmış.
· Ünal, oyuncu ve yönetmen Hakan Emre Ünal’ın kardeşiymiş.

Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz

· Genç oyuncu, büyük bir Marvel hayranıymış ve ‘Wonder Woman’ karakterini de çok seviyormuş.
· Hayali, bir film senaryosu yazmakmış.
· Nazlı Senem Ünal, müziğe ilgisi sebebiyle dans, gitar ve piyano dersleri alıyormuş.
· Ortaokuldayken “Dadı” dizisinde rol alan Gülben Ergen’e özenerek saçlarını kısacık kestirmiş. Ancak kısa saç kendisine yakışmayınca arkadaşlarının dalga konusu olmuş.
Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz


Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağatay Ulusoy#Ece Seçkin#Nazlı Senem Ünal

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası