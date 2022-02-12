Çağatay Ulusoy, Ece Seçkin, İrfan Kangı, Nazlı Senem Ünal... Bunları biliyor muydunuz?

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ÇAĞATAY ULUSOY : Lakabı ‘Çaça’

· Çağatay Ulusoy, şöhretin kapısını modellik yarışmasıyla aralayan isimlerden. Ünlü oyuncu, 2010 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek adını duyurdu.

· Bulgaristan göçmeni bir baba ile Boşnak bir annenin oğlu olan Çağatay Ulusoy, akrabalık ilişkileri sıkı olan büyük bir ailede yetişmiş.

· İlkokul yıllarında sınıf arkadaşları ona ‘Çaça’ diye seslenirmiş.

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· Ünlü oyuncu, 7 sene lisanslı basketbol oynamış. Oyunculuğa başlamadan önce de basketbol antrenörü olma hayalleri kuruyormuş.· Ulusoy’un hobileri arasında gitar çalmak ve resim yapmak varmış. İlham geldikçe şarkı sözü de yazmaya çalışıyormuş.· En büyük tutkuları; tekneyle denize açılmak, dalış yapmak ve balık tutmakmış. Denizcilik alanında eğitimler alan oyuncu, yaz aylarının büyük bölümünü denizde geçirmeyi seviyormuş.

· Aynı zamanda doğa tutkunu olan oyuncu, iyi bir kampçıymış. Vakit buldukça kalabalıktan uzak, sakin bölgelerdeki kamp alanlarına gidiyormuş.· Milyonların sevgilisi olan Çağatay Ulusoy, yalnızlığı seviyormuş. Ulusoy, yalnız kalmanın ve karanlıkta oturmanın kendisine iyi geldiğini söylüyormuş.

ECE SEÇKİN: Uğurlu çoraplar

· Ece Seçkin, çocukluk hayalini yaşayanlardan. Ünlü şarkıcının küçüklükten beri en büyük hayali; sahne performansı sergileyip tepedeki sahne ışıklarına bakarken seyircinin alkış ve çığlıklarını dinlemekmiş.

· Yoğun bir eğitim hayatı geçiren Ece Seçkin, okul çıkışları konservatuvara piyano ve solfej derslerine koşturuyormuş.

· 8 yıl boyuncu bale ve dans dersleri almış.

· Lise döneminde İngilizce eğitim almak için yazları İngiltere’ye gitmiş. Tüm bu süreçte şan ve solfej derslerine de devam etmiş.

· Müziğin yanında eğitimine farklı bir yön de vermek istemiş, 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiş.

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· Çocukken çok hareketli ve yaramazmış. Hatta ailesi onu “Bu çocuk hiç yerinde durmuyor” diyerek pedagoga bile götürmüş! Prize metal tel sokup çarpılmak, altı yanan sıcak tencereyi öpmek, anne-babasının uyurken saçlarını kesmek; yaramazlıklarından bazılarıymış...· Stüdyoda şarkı söylediği günlerde kendisine uğur getirdiğini düşündüğü çoraplarını giyiyormuş. Çorapları artık eskidiği için yırtılacak korkusuyla sadece özel durumlarda kullanıyormuş.· Ece Seçkin’in uçak fobisi varmış. Bu korkusunu yenmek için yıllarca uğraşmış. Kaderin cilvesi mi dersiniz bilmem ama Ece Seçkin’in eşi Çağrı Terlemez pilot...· Mutfakta vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen Seçkin, yemek pişirme teknikleri konusunda sürekli araştırma yapıyor, “Mutfakta herkesle kapışırım” diyormuş.

İRFAN KANGI: Tiyatro açmak istiyor

· İrfan Kangı, oyunculuk dışında klasik araba restorasyonuyla uğraşıyormuş. İki ortaokul arkadaşıyla birlikte bu işi sürdüren Kangı, dönem dönem klasik araçları kullanıp satıyormuş.

· PlayStation tutkunu olan oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Fifa turnuvaları yapıyormuş.

· Bugüne kadar yedi tiyatro oyunu ve iki sinema filmi yazmış.





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· Meslek hayatında unutamadığı anlardan biri Şener Şen’in oyununu seyretmesi, diğeri ise “çocukluk kahramanım” dediği Metin Akpınar’la tanışıp sohbet etmesiymiş.· Her sene iki-üç tiyatro oyununda rol alan Kangı’nın en büyük hayali, kendi tiyatro salonunu açmakmış.· İrfan Kangı bir dönem çeşitli kanallarda radyo programcılığı ve yöneticilik de yapmış.

NAZLI SENEM ÜNAL: Ünlü isme özendi saçlarını kestirdi

· Kanal D’nin yeni dizisi “Üç Kız Kardeş” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Nazlı Senem Ünal, oyunculuk öncesi 1 sene reklamcılık firmasında çalışmış.

· Ünal, oyuncu ve yönetmen Hakan Emre Ünal’ın kardeşiymiş.

