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Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Çağatay Öztürk kimdir? Hakkındaki iddialarla gündemde

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Çağatay Öztürk kimdir? Hakkındaki iddialarla gündemde
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Şarkıcı Çağatay Öztürk hakkındaki iddialarla gündemde. İddianameye göre, liderliğini görünürde müzik ile uğraşan Çağatay Öztürk’ün yaptığı jigolo çetesi Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar’da kurdukları 10 ayrı çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yaptı. Peki, Çağatay Öztürk kimdir?

Mavi tikli Instagram hesabında sanatçı, söz yazarı ve besteci olduğu yazan çete elebaşı Çağatay Öztürk’ün lüks yaşam fotoğraflarıyla sosyal medya fenomeni haline geldiği ve takipçi sayısının da 52 bine yaklaştığı belirlenmişti. Çağatay Öztürk, 44 yaşında.
Albüm çıkardığı ve klip çektiği de tespit edilen Çağatay Öztürk’ün, bazı gece kulüplerinde şarkı söylediği, bazı TV ve radyolarda programlara katıldığı, dizilerde de rol aldığı paylaşımlarında yer almıştı.

Çağatay Öztürk ve diğer yöneticilerin vurgun paralarıyla her hafta sonu KKTC’ye giderek eğlendikleri, Ege ve Akdeniz’de yat gezintileri yaptıkları da tespit edilmişti.

 

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