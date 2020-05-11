MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÇağan Atakan Arslan'dan matkaplı tatlı
GeriMagazin Çağan Atakan Arslan'dan matkaplı tatlı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

Çağan Atakan Arslan'dan matkaplı tatlı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

'Avatar' lakabıyla tanınan milli kick boksçu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz'ın Anneler Günü'nü kutlamak için mutfağa girdi. Tatlı yapmak için kolları sıvayan Arslan, mikser olmadığı için matkap kullanarak kurabiye yaptı. O anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan milli kick boksçu Çağan Atakan Arslan, kurabiye yaptı.

MİKSER YERİNE MATKAP KULLANDI

Eşinin Anneler Günü'nü kutlamak için mutfağa giren Arslan, mikser olmadığı için onun yerine matkap kullandı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşan Avatar Atakan, şu ifadeleri kullandı:

Evladına annelik yapan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Malum karantinadayız pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç ama...

"ÇARELER TÜKENMEZ"

Ben de bari bir tatlı yapayım dedim. Niyetlendim mikser yok. El ile çırpınca da istediğim kıvamı alamadım, bir 15 dakika. Ama çareler tükenmez Avatar burada. Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı, bence on numara oldu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle