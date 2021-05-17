Çağan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz'ın eğlenceli anları...

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan 'Avatar Atakan' lakaplı milli sporcu Atakan Arslan'ın sosyal medya hesabında yayınladığı video olay oldu.

Eşi ve oğluyla verdiği mutlu pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Atakan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Atakan Arslan, eşiyle fotoğraf çektirdiği sırada arkadaşının "Serap'ı suya at 500 TL vereceğim" sözlerine kayıtsız kalmadı.

İDDİA UĞRUNA EŞİNİ HAVUZA ATTI

Hiç düşünmeden eşini yanındaki havuza atan Arslan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

İNTİKAMINI ALDI

Eşinin bu davranışına tepkisiz kalmayan Serap Korkmaz inkitakımını aldı. Korkmaz paylaşımına; "500 tl verseler de ben yapmazdım , ama sizler ve kendim için bu intikamı almam gerekiyordu. 48 kilo gördün hafife aldın. Kafanda yumurtayı kırdım ama yine insaflıyım deterjanlı suyla temizledim" notunu düştü.

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