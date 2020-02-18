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Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Çabasız şıklık (HATİCE ŞENDİL)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Çabasız şıklık (HATİCE ŞENDİL)

Makyajsız ve doğal görüntünün en güzel örneklerinden biriyle karşı karşıyayız.

Kıyafetin cool’luğuna, Hatice Şendil’in tarzına ve makyajsız yakalanmış olduğu halde özgüvenine bayıldım.
Hep bahsettiğim doğallık tam olarak işte bu.
Bacak boyu uzun olduğu için pantolonun boyu bir tık kısa kalmış ama ona bir şey söylemek haksızlık olur.
Abiye kıyafetlerde daha ağır modeller tercih ediyor ama biz davetlerde de kendisinden böyle stiller görmek istiyoruz.

Çabasız şıklık (HATİCE ŞENDİL)

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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