'Büyüleyici aşk' da bir yere kadar.... Zaten sevgili gibi değil, mahalleden arkadaş gibi geziyorlardı

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Zaten aynı ortamda çalıştıkları için de tanışmaları ve hatta birbirleri için aşka düşmeleri çok zaman almadı. Birlikte oldukları her yerde samimi görüntüler sergilediler iki yıl boyunca.

Sonuç olarak birbirlerine yakışıyorlardı ve birbirlerini seviyorlardı.... İlişkileri iki yılı geçtiği için de artık herkes onların arasındaki aşka inanmıştı. Ama olmadı, yollarını ayırdılar. Tıpkı aşklarının başlaması gibi bitmesi de olay oldu.

AYRILIK KONUSUNDA SESSİZ KALDILAR

Sözünü ettiğimiz bu iki ünlü aşık, sinemada Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody ile hafızalara kazınan 42 yaşındaki Rami Malek ile The Crown dizisinde Prenses Diana'ya hayat vererek dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki Emma Corrin.

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İki genç yıldız yaklaşık iki yıldır flört ediyordu. Hatta birlikte bir ev bile satın almışlardı. Bu yüzden de herkes ilişkilerinin ciddi olduğunu düşünüyordu. Ama görünüşe göre ikisinin de hayatlarıyla ilgili yapmak istedikleri başka şeyler var...

Bu yüzden de söylenenlere göre anlaşarak yollarını ayırdılar.

Ne Corrin ne de Malek bu konuda bir açıklama yaptı. Yine de başta People dergisi olmak üzere birçok kaynak bu haberi doğruladı.

'ASKERLİK ARKADAŞI GİBİ GEZİYORLAR'

Bu süre boyunca Emma Corrin ile Rami Malek, aşklarını öyle fazla göz önünde yaşamamaya çalıştılar. Günlük hayatta durum böyle olsa da yine de katıldıkları etkinliklerde el ele görüntülenmekten çekinmediler. Elbette onları adım adım takip eden paparazzi ordusu da zaman zaman romantik anlarını objektifleriyle yakaladı.

Aslına bakılırsa Corrin ile Malek, dışarıdan bakıldığında diğer ünlü aşıklardan daha farklı bir görüntü de çiziyordu. Elbette el ele görüntülendiler defalarca ama eski aşıkların kendilerine özgü bir sarmaş dolaş olma biçimleri bile vardı.

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Emma Corrin ile Rami Malek, sık sık birbirlerinin yakın arkadaşıymış gibi ellerini omuzlarına atıp gezinti yaparken objektiflere takıldı. Hatta bu durumu ikilinin Türk hayranlarından bazıları "Sanki sevgili değil askerlik arkadaşı gibi geziyorlar" diye yorumladı.

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Bu yürüyüş biçimi Emma Corrin ile Rami Malek'in 'alameti farikası' gibi olmuştu.





Birçok hayranları da onların bu yürüme biçimini boylarına bağladı. Bu arada hatırlatalım Emma Corrin 1.73 santim, Rami Malek de 1.71 santim boyunda.





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SEVGİLİSİNDEN 'O KİŞİ' DİYE SÖZ ETTİ

Birlikte oldukları bu süreç boyunca Corrin ile Malek, birbirleri hakkında basına da çok konuşmadılar, ilişkileri hakkında hiç ayrıntı vermediler.

Sadece bir kez Malek sevgilisi hakkında bazı açıklamalar yaptı. The Guardian'a röportaj veren Malek sevgilisinden isminin kısa hali olan "Em" başta olmak üzen"Partnerim" ve " o kişi" diye söz etti

Malek People ergisine verdiği röportajda da Corrin ile ilişkisi hakkında "Biz tuhaf olanı severiz" diye konuşmuştu. Zaten dergi de onları "zeki ve tuhaf" sözcükleriyle tanımlamıştı.

Rami Malek, yine aynı röportajda sevgilisini tek kelimeyle "büyüleciyi" diye tanımlamıştı.

Ama görünüşe göre ikilinin aşkı öykü çok da sağlam temeller üzerine kurulu değildi ki yolun sonuna geldiler ve hayatlarına kendi bildikleri gibi devam etme kararı aldılar.

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Emma Corrin, The Crown dizisinde Prenses Diana'ya hayat verdi.





Rami Malek de 2019 yılında Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmiyle Oscar ödülü kazandı.





Malek, Emma Corrin'den önce Lucy Boynton (yukarıda) ile birlikteydi. Onun öncesinde Portia Doubleday ile yakınlaştı. İkili, Mr Robot adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçmişti.





Malek, konuşulan aşklarından birini de Angela Sarafyan ile yaşadı.