'Büyüklük bizde kalsın' dediler ama... Dedikodu bombası patladı: Bu ağır bir intikam!

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Son dört yıldır Harry ve karısı Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine yönelttiği suçlamaları bilmeyen kalmadı.

Bütün bunlara babası Kral Charles da kızıp üzülse de kendi canından, kanından oğlunu bir anda defterden silip atamadı. Ama ağabeyi William için bunu yapmak o kadar da zor değil. Bunun bir örneği de bundan iki gün önce sergilendi.





KİMSE ONLARDAN BUNU BEKLEMİYORDU

2020 yılından bu yana mecburen aynı ortamda bulunduklarında bile William ile Harry'nin birbirlerine tek kelime etmek için bile girişimde bulunmadığı bir gerçek.

Ama Kral Charles da Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da kendilerinden beklenmeyecek bir adım atıp bütün dünyayı şaşırttı.

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Artık karısı Meghan Markle, oğlu Archie ve kızı Lilibet ile birlikte ABD'de yaşayan Prens Harry, geçtiğimiz 15 Eylül'de yeni yaşına girdi. Bir başka deyişle Harry artık 40 yaşında. Bu mutlu gününü de eşi Meghan Markle ve ABD'deki arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Bu arada büyük babaannesi Ana Kraliçe Elizabeth tarafından 40 yaşına girdiğinde kendisine verilmek üzere ayrılan büyük mirasa da hak kazandı.

Harry'nin doğum günüyle ilgili şaşırtan adım ise İngiliz kraliyet ailesinden geldi.. Kral Charles ile Prens William ve eşi Kate Middleton kendi sosyal medya hesaplarından Harry'nin yeni yaşını kutlayan paylaşımlar yaptı.

Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın resmi Instagram hesabından Prens Harry'nin 2018 yılında İrlanda Dublin'de çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı. Bu fotoğrafın yanında da "Sussex Dükü Harry'nin 40'ıncı yaşını kutladıklarına" dair bir mesaj yer aldı.

Aynı fotoğraf Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabından da yeniden paylaşıldı. Galler çifti de "Sussex Dükü'ne mutlu yıllar dileriz" mesajına yer verdi.

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Söz konusu poz Prens Harry'yi bir masada neşeli ve rahat bir şekilde gülerken gösteriyordu. Elbette yıllardır bıkıp usanmadan kendilerini zora sokan açıklamalar yapan İngiliz kraliyet ailesinin bu paylaşımı ilk anda herkesi şaşırttı.

MEGHAN'I FOTOĞRAFTAN KESTİLER Mİ?

Tabii ki sonra da bu iki paylaşımın ardından bazı eleştiriler, yorumlar ve iddialar geldi.

Meraklıları ya da hafızası kuvvetli olanlar yakın geçmişte biraz geriye gidip bu pozun ne zaman ve nerede çekildiğini hemen buldu...

Harry'nin o pozu 2018 yılında yani karısı Meghan ile henüz yeni evlendiği dönemde İrlanda'nın başkenti Dublin'e yaptıkları bir gezide çekilmişti..

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Masada Harry yalnız değildi. Yanında ziyaret ettikleri kurumun bir grup görevlisi ile tabii ki karısı Meghan Markle da vardı.

Bu görüntüyü hatırlayanlar İngiliz kraliyet ailesinin "kaçak Prens"in yeni yaşını kutladığını ama yine de eşi Meghan Markle bir mesaj göndermeyi ihmal etmediğini de ileri sürdü.

Onların iddiasına göre Charles ile William, ABD'de yaşayan çiftten intikam almıştı! Yani Markle fotoğraf karesinden kesilmişti.

O FOTOĞRAF BİLİNÇLİ OLARAK SEÇİLDİ

Harry'nin 40'ıncı yaşını kutlayan paylaşımla ilgili yorumlar bununla sınırlı kalmadı. Harry'nin o sıkıcı pozunun bilerek seçildiği iddiaları da geldi. Hatta The Times'dan Kevin Maher bu konuda bir makale bile kaleme aldı. Onun yorumuna göre İngiliz kraliyet ailesi beş nedenden dolayı Harry'nin o pozunu paylaştı.

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Bunlardan ilki Harry ile Meghan'ın yeni çekilen fotoğraflarını ailenin bilerek kullanmaması. Söz gelimi çiftin son olarak basın karşısına çıktığı Kolombiya gezisinden görüntüler paylaşmak ailenin kurallarına uymuyordu. Çünkü bu gezi bir tür "sahte kraliyet gezisi" şeklinde gerçekleşti.

İkinci nedene gelirsek... Aile Harry'yi polo oynarken gösteren bir pozu da paylaşmamayı tercin etti. Çünkü o da Prens'in bir dijital yayın platformunda ekrana gelecek olan dizisinin tanıtımı gibi görünürdü.

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Harry ile William'ı yan yana gösteren bir poz da ailenin tercihi olmadı. Çünkü bu da yanlış anlamaya açık bir durum yaratırdı. Maher'in makalesine göre böyle bir durum William ile Harry'nin arasındaki gerilim konusunda doğru olmayan yorumlara yol açardı. Yani ailenin Harry'ye zeytin dalı uzattığı şeklinde yorumlanabilirdi.

Benzer bir nedenle aile Harry'nin babasıyla çekilen fotoğrafına da yer vermedi.

Kevin Maher'e göre İngiliz kraliyet ailesi Harry'yi karısı Meghan ile gösteren bir pozu da paylaşmadı. Çünkü bu görüntü akıllara Meghan'ın, İngiliz kraliyet ailesine yönelttiği eleştirilerin bir anlamda kabulü sayılabilecekti. Ayrıca yine onun yorumuna göre ailenin resmi sosyal medya paylaşımlarında Meghan'ı görmek İngiliz halkının da tepkisini çekebilirdi.

İşte bu yüzden İngiliz kraliyet ailesi Harry'nin doğum günü için yalnız başına göründüğü bir fotoğrafı tercih etti.

Bu arada küçük bir not... Bu yılki 40 yaş kutlaması İngiliz kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin son 3 yıldır Harry için yaptığı ilk paylaşım.

SÖZCÜ İDDİALARA YANIT VERDİ: 'MEGHAN'I FOTOĞRAFTAN KESMEDİK'

İngiliz kraliyet ailesi Harry'nin doğum günü paylaşımından Meghan Markle'ın kesildiği iddialarını yalanladı.

The Independent gazetesine konuşan bir sözcü, 2018 yılına ait bu pozun bir haber ajansının servis ettiği görüntüler arasından seçildiğini ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını savundu.

Sözcü, Sussex Dükü'nün hem yalnız başına hem de karısı Meghan ile birlikte farklı açılardan çekilmiş birçok pozunun yer aldığını ve paylaşım için kullanılan fotoğrafın da onlar arasından seçildiğini vurguladı.