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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı

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BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

Büyükçekmecede Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Karademire silahlı saldırı

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmecede Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Karademire silahlı saldırı

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