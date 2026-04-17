Büyük oğlunun yarattığı acıyı onun sıcacık sevgisi dindiriyor: Benim kızım uygunsuz bir şey yapmaz!

Elbette ailelerinin başına sorun çıkaran kız evlatlar da vardır. Ama genel olarak annelerinin ve babalarının yanında yer alan, en zor günlerinde onlara destek olan, iyi günde ya da kötü günde onları yalnız bırakmayanlar kız çocukları olur.

Üstelik bu durum görünüşe göre dünyanın neresine giderseniz gidin benzerlik gösterir.

Kendi itirafına ve kamuoyuna yansıyan görüntülere bakılırsa Beckham ailesinde de durum böyle.

EN BÜYÜK DARBEYİ OĞLUNDAN YEDİ

Victoria ve David Beckham'ın, büyük oğulları Brooklyn'in Nicola Peltz ile evlenmesinden sonra olup biteni bilmeyen kalmadı artık.

2022 yılında gösterişli bir törenle "hayatımın odağı, her şeyim" dediği Nicola ile evlenen Brooklyn, ondan sonra da ailesinden giderek uzaklaştı.

Sonunda da bu yılın ocak ayında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Victoria ve David Beckham'ın can damarına bıçağı sapladı ve kendi hayatına döndü.

Ailesini, özellikle de annesi Victoria'yı karısıyla kendisini ayırmakla suçlayan Brooklyn'in yarattığı acı, açtığı yara eğer durum düzelmezse hep öyle ilk günkü gibi kalacak.

Bu arada Victoria Beckham, bütün bunlar olup biterken soğukkanlılığını hiç bozmadı...

Oğlu ve geliniyle sorunları hakkında tek kelime etmedi.





KIZINDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Yanlarında kalan diğer çocukları, 23 yaşındaki Romeo, 21 yaşındaki Cruz, tek kızı 14 yaşındaki Harper ve tabii ki kocası David ile hayatına devam ediyor.

Bir yandan da moda dünyasındaki işlerine odaklanıyor.

17 Nisan günü 52 yaşını bitirecek olan Victoria Beckham, oğlu Brooklyn ile yaşadıkları aile kavgası konusunda da ilk kez sessizliğini bozdu.

The Wall Street Journal'e konuşan Victoria, oğlunun adını anmadan David ile kendisinin, ellerinden geldiğince çok iyi birer ebeveyn olmaya ve çocuklarını sevip korumaya çabaladıklarını anlattı.

O röportajda Victoria, tek kızı Harper'dan da söz etti. Sözlerinden çıkan anlam ise küçük kızının yüzünü gayet güzel güldürdüğü oldu.

Victoria Beckham, kızı Harper Seven hakkında "Çok tatlı, çok kibar, çok sıkı çalışıyor" diye tanıştı.

Sonra da kendisi için en önemli ayrıntı söyledi: "Ayrıca çok da yerinde davranıyor. Ki bu benim için çok önemli."

Victoria, 14 yaşındaki kızı Harper'ın yerinde davranmayı bildiğini, uygunsuz hiçbir şey yapmadığını söyledi.

NEYSE Kİ 'BİRİCİĞİ' YANINDA

Diğer yandan her ne kadar kendisi çok belli etmiyorsa da yakınları Victoria'nın oğlu Brooklyn ile yaşanan kavgadan dolayı çok üzgün olduğunu söylüyor.

Bir yakını "Victoria kendini işle meşgul etmeye çalışıyor ama kalbi kırık" diye anlattı durumu.

Bu dönemde Victoria'nın kalp kırıklığı daha da büyük. Çünkü, bu yıl da yeni yaşına girerken oğlu Brooklyn yanında olmayacak.

Yine de kızı Harper, onun acısını biraz da olsa dindirecek bir adım attı önceki gün. Olup biteni de sosyal medya hesabından paylaştı.

Victoria ve Harper, Miami'de bir kafede erken doğum günü kutlaması yaptı. Annesinin yanından ayrılmayan Harper da o gece Victoria'yı kutlayan ilk kişi oldu.

Anne ile kızının bembeyaz kremayla kaplı doğum günü pastası önünde verdiği pozu da Beckham, sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşıma "Seni çok seviyorum" mesajı eşlik etti.

AİLE KAVGASI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Dört çocuk annesi Victoria, The Wall Street Journal ile yaptığı röportajda oğlu Brooklyn ile yaşanan gerginlik hakkında ilk kez konuştu o röportajda.

Spice Girls grubuyla ünlenen Victoria Beckham, kocasıyla birlikte yaptıkları tek şeyin çocuklarını korumak" olduğunu söyledi.

"Sanırım çocuklarımızı her zaman çok sevdik. Her zaman elimizden gelen en iyi ebeveynler olmaya çalıştık" diye konuştu Victoria Beckham.

Sonra da şunları ekledi: "Herkesin bildiği gibi 30 yılı aşkın süredir kamuoyunun gözleri önündeyiz. Yaptığımız tek şey de çocuklarımızı korumaya çalışmak ve sevmek oldu. Açıkçası bu konu hakkında söylemek istediğim tek şey bu..."

Beckham'a bütün ailesini kamuoyunun gözleri önüne attığı için suçluluk ya da pişmanlık duyup duymadığı da soruldu...Victoria bu soruya da "Buna suçluluk demezdim... Ama annem ve babam için zorlu bir uyum süreci oldu. Aniden evlerinin önünde paparazziler ortaya çıktığında özellikle. Ailelerimizi de bizimle birlikte bu yolculuğa çıkardık" diye yanıt verdi.

Victoria Beckham, ailede yaşanan ve artık kamuoyuna da mal olan bu kavganın moda ve kozmetik sektöründeki işini olumsuz etkileyip etkilemediği sorulduğunda da "İşimi etkilemedi. Sonuçta insanlar ürünlerimi gerçekten iyi olduğu için satın alıyor. Göz kalemlerimi ben olduğum için aldıklarını sanmıyorum" dedi.





Brooklyn anne ve babasını ne doğum günlerinde ne de David'in onca beklediği şövalyelik unvanı aldığında hatırladı. Bunun yerine ocak ayında zehir zemberek bir sosyal medya paylaşımı yapıp ikisini de "beni karımdan ayırmak istiyorlar" diye suçladı.