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Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

#Ömer Parlak#Fırat Parlak#Burcu Kara
Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

Ünlü çift yaşadıkları heyecanı sevenleriyle paylaştı.

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ÖMER ORTAOKULDAN MEZUN OLDU!

Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, ortaokuldan mezun oldu. Parlak'ın eşi Burcu Kara da mezuniyet töreninde Ömer'i yalnız bırakmadı. Minik Ali, elinde abisinin diploması ile poz verdi.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

Bu özel günden fotoğrafları paylaşan Kara, altına 'Büyük oğlumuz, Ali'nin biricik abisi Ömer, ortaokuldan mezun oldu. İlk kez cübbe giydi. Ne duygusal işler bunlar. Hepsi iyi günler görsün, iyi insanlarla karşılaşsın. Ülkemize, dünyamıza, kendilerine güzellikler getirsinler. Umudumuz da duamız da onlar için. Yolun hep hayırlarla kesişsin Ömer'cim.' notunu düştü.

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Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI NEREDEN MEZUN?

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar. Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.. İşte yanıtı..

'YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM'

Ayşe-Sinan Engin çifti, kızları Elif Engin’in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden geçtiğimiz yıl mezun olmuştu.Stajını tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

Anne Ayşe Engin, kızının cübbeli fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Altına da " Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... Yolun açık olsun kızım " notunu düştü.

'CANIMIN YARISI'

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı Miray, liseyi bitirdi. Serttaş, kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

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'Canımın yarısı Miray’ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım! I Love you...'

ABD'DE ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak üniversiteden mezun oldu.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

Büyük gurur yaşayan Konak sosyal medya hesabından kızını tebrik etti. Amerika'da Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal, işletme bölümünü bitirdi. Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun.

MODACI OLDU

Fatih Terim'in küçük kızı Buse, moda dünyasının tanınan isimlerinden biri...

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Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarımı üzerine eğitim gördü.

SİYASAL BİLİMLER MEZUNU

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil de siyaset konusunda eğitim gördü.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

Erbil, Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’sinden mezun oldu.

ABD'DE YÜKSEK LİSANS

Tarık Akan'ın oğlu Barış üregül'ü herkes, babasıyla birlikte kamera karşısına geçtiği Deli Deli Olma filmiyle tanıdı.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

Barış Üregül, Bilkent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudu. Ardından ABD'ye gidip yüksek lisans yaptı.

LONDRA'DA SAKİN BİR HAYATI VARDI...

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Murat Cüreklibaur, usta aktör Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu. Yıllar önce henüz küçükken babasıyla birlikte Vatandaş Rıza adlı film için kamera karşısına geçti.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

Ama sonra oyunculukla hiç ilgilenmedi. Murat Cüreklibatur, işletme enformatiği okuduktan sonra yüksek lisansını da yazılım sistemleri üzerine yaptı. Arkın Design isimli bir yazılım şirketi kurdu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Londra’da sakin bir hayat sürerken babasının izinden gitmeye karar verdi ve oyunculuğa başladı.

HAYATI MALTA'DA DEĞİŞTİ

Ediz Hun'un oğlu Burak, yüksek öğrenimini Malta'da tamamladı.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

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İş hayatına da yine Malta'da atıldı. Büyük bir ABD firmasının pazarlama direktörü oldu.

'ANNESİNİN SOYADINDAN YARARLANIYOR' DEMESİNLER...

Ceren Olcay, ünlü yıldız Zuhal Olcay'ın Zafer Olcay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

"Annesinin soyadından yararlanıyor" denilmesinden çekindiği için edebiyat okudu. Gece Gündüz adlı dizide oynadı. Ama asıl işi tango eğitmenliği.

OYUNCU ANNE BABANIN YÖNETMEN OĞULLARI

Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, Londra'da film yönetmenliği eğitimi gördü.

Büyük oğlumuz Ömer mezun oldu

 

 

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#Ömer Parlak#Fırat Parlak#Burcu Kara

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