Büyük mirasa kondu ama yüzü gülmedi... Babamdan kalan parayla başkaları cebini doldurdu

Çünkü ünlü babasından kalan bu büyük para ona mutluluk yerine daha büyük sorunlar getirdi. Son olarak da mirası yönetmekle görevli kişilerin kendi ceplerini doldurduğunu ileri sürerek yeni bir dava açtı.

ÇALIŞMADAN YAŞAR AMA SORUNLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Bu ilginç olayın kahramanı pop müziğin prensi olarak hafızalara kazınan Michael Jackson'ın üç çocuğundan biri olan Paris Jackson.

27 yaşındaki Paris, 2009 yılında hayata veda eden babasından kalan miras yüzünden bu serveti yöneten iki görevliyle mahkemelik oldu.

Paris, babası Michael Jackson'dan kalan mirası yönetmekle görevli olan John Branca ile John McClain aleyhine dava açtı.

Genç kadın, iki görevlinin mirası düzgün bir şekilde yönetmek yerine kendilerine çıkar sağlamaya çalıştıklarını ileri sürüyor.

Onun iddiasına göre geride kalan 2021 yılında iki görevli 10 milyon doların üzerinde bir kazanç elde etti. Ama buna rağmen mirasın asıl sahipleri olan kendisi, kardeşleri Prince ve Blanket zarar gördü.

Paris Jackson, bütün bunları ileri sürdükten sonra yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

BÜYÜK BİR PARAYI YATIRIM YAPMADAN TUTUYORLAR

Paris Jackson'ın dava dosyasında yer alan iddialara göre 2021 yılının eylül ayında kendisi ve kardeşlerine dört yıl gecikmeyle mirastan pay verildi. Genç kadın bu duruma itiraz etti.

Jackson'ın ileri sürdüğüne göre Branca ve McClain'in yönetiminde olan mirasta yüksek miktarda bir para yatırımsız olarak bir kenarda bırakıldı. Paris'in sözünü ettiği bu para 464 milyon dolar. Bu kadar büyük bir miktarın yatırımsız olarak tutulması ise kendisine ve iki erkek kardeşine maddi olarak zarar getiriyor.

Diğer yandan John Branca ile John McClain'e yakın bir kaynak ise Paris Jackson'ın bu iddialarını yalanladı. Sorunun, Paris Jackson'ın avukatlarının hatasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Michael Jackson hayata veda ettiğinde mirasının üzerinde 500 milyon dolarlık bir borç vardı.

Dava dilekçesinde, "Paris, mirasın John Branca'nın mirasçılarının çıkarlarına hizmet etmek ve babasının mirasını kararlılıkla korumak yerine, kendisini zenginleştirip yüceltmesinin bir aracı haline gelmesinden giderek daha fazla endişe duyuyor" denildi.

Paris Jackson'ın açtığı bu yeni davanın ilk duruşması 2026 yılının 13 Ocak günü görülecek.

'PARA DEĞİL DUYGU İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Paris Jackson, önceki yılın son dönemlerinde yaptığı ilginç bir açıklamayla konuşulmuştu. Modellikten şarkıcılığa bir sürü alanda faaliyet gösteren Jackson, bütün bunları para kazanmak için yapmadığını söylemişti.

Bu konuda haksız da değil, çünkü babası Michael Jackson'ın mirası hiç çalışmadan yaşamasına yetecek türden.

Her ne kadar bazı borçlar içinde ölmüş olsa da Paris Jackson, babasından kalan bu mirastan yıllık 8 milyon dolar alıyor. Bu arada hatırlatalım ki Michael Jackson; ölürken geride 700 milyon dolarlık bir servet bırakmıştı.

'KENDİMLE NE KADAR GURUR DUYDUĞUMA BAKIYORUM'

Yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği bu paraya rağmen Paris Jackson, bir yandan modellik bir yandan şarkıcılık ve şarkı sözü yazarlığı yapıyor. Hatta Linda Perry ile birlikte bir albüm bile hazırladı.

Paris, bütün bunlardan ne kadar para kazandığını hiç umursamadığını söylemişti verdiği bir röportajda.

Anlattığına göre onun için başarının ölçüsü "ne kadar para kazandığı" değil, bu işleri yaptıktan sonra kendisiyle ne kadar gurur duyduğu.

Genç kız bu konuyu da "Albümün satışlarının nasıl olduğunu merak bile etmiyorum. Bu işi para için yapmıyorum" diyerek özetlemişti.

11 YAŞINDAYKEN BABASINI KAYBETTİ

Michael Jackson'ın tek kızı olan Paris, babası öldüğünde sadece 11 yaşındaydı. O güne kadar kimselerin doğru dürüst yüzünü görmediği genç kız, ondan sonra kendine göz önünde bir kariyer yaratmaya çalıştı.

İki tane erkek kardeşi olan Paris Jackson, babası Michael'ın üç çocuğunun da kültürlü yetişmesi izin elinden geleni yaptığını söylemişti Naomi Campbell'ın sunduğu programa konuk olduğunda.

Ayrıca babasının kendilerine sadece dünyanın iyi hallerini değil acılı yüzünü de göstermeye çalıştığını anlattı. Bu yüzden de yoksul ülkelere seyahatler yaptıklarını söyledi.

İKİ TANE DE ERKEK KARDEŞİ VAR

Paris Jackson, müzik dünyasının ünlü yıldızı Michael Jackson ile eski eşi Debbie Row'un kızı. Pop müziğinin kralının Paris dışında ondan büyük bir oğlu ile bir de küçük oğlu bulunuyor. Babaları Michael, hayatta olduğu sürece üç çocuğunun yüzünü dünyaya göstermemiş, hep maskelerin ardına saklamıştı.