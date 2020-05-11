Büyük kutlamalara gerek yokmuş...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enver "Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkürler" dedi.



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