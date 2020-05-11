Son Güncelleme:
Büyük kutlamalara gerek yokmuş...
Aslı Enver, corona virüsü nedeniyle herkesin evde karantinada olduğu şu günlerde, doğum gününü evde kutladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enver "Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkürler" dedi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle