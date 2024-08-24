İki yıldır demansla boğuşuyor... Büyük kızı ünlü oyuncudan haber getirdi

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Yıllar geçer, onların yaşı da ilerler. Bazıları kelimenin tam anlamıyla son nefesine kadar mesleklerini sürdürürken bazıları da emekli olup köşesine çekilir. Sadece zaman zaman özel projelerde kamera karşısına geçerler. Özetle, yaş almak ve günün birinde meslekten elini eteğini çekil emekli olmak doğanın kuralı.

Ama bir de "zorunlu emeklilik" durumu var bazı ünlüler için. İşte bu durum hem söz konusu ünlüler hem de onların hayranları için epey kalp kırıcı... Çünkü bu tür vedalar genellikle sağlık sorunlarından kaynaklanır.

SAĞLIĞI BOZULDU, ZORUNLU EMEKLİLİK GELDİ

İşte Bruce Willis de sinema dünyasının zorunlu olarak emekliye ayrılan ünlülerinden biri. Aslında mesleğini bırakmak zorunda kalıp köşesine çekildiğinde çok da ileri yaşta değildi Willis. Ama yaşadığı ciddi sağlık sorunu yüzünden kariyerine veda etti.

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Bundan iki yıl önce eski karısı Demi Moore, yeni karısı Emma Heming ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla yayınlanan açıklamayla bir tür bilişsel sorun olan afaziye yakalandığı açıklandı ünlü oyuncunun. Ondan kısa bir süre sonra da yine kalabalık ailesi, Willis'in frontotemporal demans teşhisi aldığını duyurdu.

Bu durum en çok ailesini üzdü. Ama dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranının da yüreklerini sızlattı. Onun filmlerini defalarca izleyenler Bruce Willis'ten gelecek her habere dikkat kesildi.

BÜYÜK KIZI BABASINDAN HABER VERDİ

İşte önceki gün de Bruce Willis'in, eski eşi Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis, babasını merak edenlere ünlü oyuncudan haber getirdi.

Geçen cuma günü Instagram takipçileriyle bir soru- cevap sohbeti yapan 35 yaşındaki Rumer Willis, babasının nasıl olduğunu soran bir takipçisine bir fotoğrafla yanıt verdi.

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Rumer Willis, 69 yaşındaki babasıyla el ele tutuştuğu bir fotoğrafı paylaşarak "O harika... Onu çok seviyorum. Teşekkürler" diye yazdı.

Belli ki Rumer Willis, bir süredir konuşma başta olmak üzere bazı yeteneklerini usul usul yitiren babasının sağlığı hakkında ayrıntılı açıklama yapmak istemedi. Belki de genç kadına bu durum zor geldi.

Willis'in her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının en büyüğü Rumer babasının durumu hakkında bilgi verdi.





KALABALIK AİLESİ SEVGİ ÇEMBERİNE ALDI

Aslına bakılırsa Bruce Willis, 2022 yılında afazi teşhisi konulmasının ardından hem eski eşi Demi Moore hem de şu anda evli olduğu Emma Heming ve beş çocuğu tarafından kelimenin tam anlamıyla bir sevgi çemberine alındı. Bruce Willis ile birlikte olabildiğince vakit geçirmek isteyen ailesi her buldukları fırsatta onun yanına koşuyor.

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Özellikle de önemli günlerde bir arada oluyorlar. Eski aile albümlerini ve fotoğrafları tekrar elden geçirerek Willis'in geçmişiyle bağlantı kurmasına çalışıyorlar.

Elbette bu konuda en önemli görev Willis'in şu anda evli olduğu Emma Heming'in omuzlarında.

'BU KADAR ERKEN BEKLEMİYORDUM'

Emma Heming Willis, kocasının hastalığının ortaya çıkmasından sonra aralarındaki yaş farkını göz önüne alarak ünlü yıldızın sağlığının kendisinden önce bozulabileceğini bildiğini anlatmıştı. Sonra da "Ama bunu bu kadar erken beklemiyordum" diyerek sözlerini tamamlamıştı.

Bruce Willis ile evliliğinden iki tane kızı olan 45 yaşındaki model Emma Heming, 69 yaşındaki Bruce Willis'i yaşadıkları bütün zorluklara rağmen hayata bağlı tutmaya çalışıyor.

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Bundan birkaç ay önce Emma Heming, kocası Bruce Willis'in durumuyla ilgili bir açıklama yapmış ve onu her gördüklerinde peşine düşen paparazzi ordusuna da uyarıda bulunmuştu. Heming, kocasının sanıldığı gibi dünyadan habersiz olmadığını belirtti sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda. Onun hakkında konuşulan bazı ayrıntıların gerçeği yansıtmadığını ekledi.

Onun ileri sürdüğüne göre Bruce Willis hakkında basında çıkan "Artık dünyadan haberi yok. Hayattan da hiçbir zevk almıyor" gibi haberler sırf dikkat çekmek ve okuyucu kazanmak uğruna yapılıyor.

KARISI SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ:'KOCAM DÜNYADAN HABERSİZ DEĞİL'

Bruce Willis iLe 2009 yılından bu yana evli olan Emma Heming "Haberlere inanırsanız kocamın içinde artık yaşam zevkinin zerresi bile kalmadı. Size şunu söyleyebilirim ki bu haberler asla gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

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Emma Heming, bu tür haberlerin tıpkı Bruce Willis gibi demansa yakalanan kişilerin yakınlarını da korkuttuğunu ve gereksiz bir endişeye yönlendirdiğini vurguladı. Basına da "Buna artık bir son verin" diye seslendi.

Heming, demans ya da ona benzer hastalıkların nörolojik bir sorun olduğunu söyleyip "Hepsi bu... Görülecek başka bir şey yok" diye konuştu.

YANINDAN AYRILMAMAYA YEMİN ETTİ

Bruce Willis'in yanından hiç ayrılmayan biri daha var: Eski eşi Demi Moore. Bu anlamda Moore, eski kocasının şimdiki karısı Emma Heming'in de en büyük yardımcısı.

Hatta bu konuda internetteki Radar adlı sitede ilginç bir iddia da yer almıştı. Siteye konuşan bir kaynak Demi Moore'un boşanmış olsalar bile "iyi günde kötü günde" Willis'in yanında yer almaya yemin ettiğini söyledi. Aynı kaynak "Bruce hastalığıyla mücadele ederken Demi'nin de kalbi sızlıyor" diye konuştu.

Bu kaynağın belirttiğine göre Demi Moore, zamanın akıp geçtiğinin farkında. Bu yüzden de mümkün olduğunca eski eşinin yanında olmaya ve hastalığıyla mücadelesinde ona ve karısı Emma ile bu evlilikten dünyaya gelen iki küçük kızına yardım etmeye çalışıyor.

Demi Moore ile evliliğinden Rumer, Tallulah ve Scout adında üç tane yetişkin kızı olan Willis'e geniş ailesi kol kanat geriyor.

ARTIK KELİMELERLE DEĞİL, BAKIŞLARIYLA KONUŞUYOR

Birçok unutulmaz filmde hafızalara kazınan performanslar sergileyen Willis'in sağlığı ise giderek bozuluyor. Son duruma göre Willis artık neredeyse hiç konuşmuyor. İsteklerini çevresindekilere bakışlarıyla ifade etmeye çalışıyor.

Arnold Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver'ın Sunday Paper adlı yayın organına konuk olan Emma Heming "Bütün aile birlikte zaman geçirmek için Bruce'un yanında yer alıyor. Hissedilen büyük acıya ve yasa rağmen onunla birlikte mutlu anılar biriktirmeye çalışıyor" dedi.

Heming, büyük ailenin her fırsatta bir araya geldiğini ve hayatın küçük mutluluklarından büyük sevinçler çıkarmakta ustalaştığını da sözlerine ekledi.

Heming, kocası Bruce Willis'in hastalığı sırasında eski eşi Demi Moore'un gösterdiği desteğe minnettar olduğunu da saklamadı.





TANIŞTIKLARI YIL EVLENDİLER: Demi Moore ile Bruce Willis, 1987 yılında bir film galasında tanıştılar. O dönemde Moore, nişanlı olduğu Emilio Estevez'den ayrılmıştı. Daha o ilk karşılaşmada ikisinin de kalbinde şimşekler çaktı. Zaten kısa sürede sonra da romantik ilişkileri başladı. Aynı yıl tanışmalarından kısa bir süre sonra da Moore ile Willis, hayatlarını resmen birleştirdi. Willis ile Moore'un üç kız çocuğu sahibi oldukları evlilik 2000 yılında sona erdi. Ama dostlukları baki kaldı.





ESKİ VE YENİ EŞLERİ BİRBİRİYLE DOST OLDU: Willis, 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli.





İLK KEZ DEDE OLDU: Willis, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rumer sayesinde ilk kez dede olma sevincini de yaşadı. Eski çiftin bir kız torunu var.