Büyük hala gerçek aşkı 40 yaşından sonra buldu: Gelinliğinin duvağı bile yoktu

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Ama bundan yıllar önce durum tabi iki böyle değildi.

Tarihinin her döneminde magazin sayfalarını süsleyecek kişileri bulunan İngiliz kraliyet ailesinde bir zamanlar aşkları, evlilikleri ve boşanmalarıyla konuşulan başkaları vardı.

Tabii ki bunlardan bazıları kuşaklar boyunca hiç değişmedi. O zamanlar prens olan Charles, eski karısı Diana ve şu anki kraliçe Camilla her zaman başrolde.

Prens Andrew ise hızlı hayatıyla hep gündemin ilk sıralarında yer aldı. Aslına bakılırsa günümüzde de skandallarıyla konuşuluyor ama onun önüne geçen başkaları var artık.

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Bir de bundan yıllar önce Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in tek kızı Prenses Anne konuşulurdu.

Bugün büyük bir ciddiyet içinde görevlerini yerine getiren, artık belli bir yaşa gelip torun sahibi olan Anne, geçmiş yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelirdi sık sık.

Hatta ailede o zamana kadar örneğine pek rastlanmayan şekilde evlenip boşanması ve sonra yeniden evlenmesi döneminde büyük olay yaratmıştı.

İşte bugün ailenin hiyerarşik olarak en yüksek unvanlarından biri olan "Kraliyet Prensesi" unvanını taşıyan Anne, bir dönem tıpkı Kate, Meghan ya da ailenin genç kuşak üyelerinden Louise Windsor gibi sık sık gazete sayfalarını süslerdi.

Küçücük yaşında görev bilinciyle yetişen Anne biraz da yaşı gereği bugün ailenin en ağırbaşlı üyesi.

ANNESİNİN İZNİYLE BOŞANDI VE SONRA HEMEN TEKRAR EVLENDİ

Öyle ya da böyle İngiliz kraliyet ailesinin en çalışkan üyesi olarak nitelendirilen Prenses Anne için önemli bir gün bugün... Tabii ki ikinci kocası Timothy Laurence için de.

Anne ve kraliyet donanmasında amiral unvanını taşıyan Timothy, evliliklerinde tam 32 yılı geride bıraktı.

Aslında Anne ilk evliliğini çocukları Zara ve Peter'ın babası Mark Anthony Peter Phillips ile 1973 yılında yapmıştı.

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Ama bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamadı. Sonunda da annesi Elizabeth'ten izin alıp 1992'de ondan resmen boşandı ve yine aynı yıl zaten çok önceden tanıdığı Timothy Laurence ile hayatını birleştirdi.

LONDRA'DA EVLENEMEDİLER

Anne ile Timothy flört etmeye başlamadan yıllar önce tanıştılar. Timothy o dönemde kraliyet yatında Kraliçe'nin yaveri olarak çalışan bir askerdi.

Bir süre flört ettikten sonra da 12 Aralık 1992 günü İskocya'da evlendiler.

Anne'in ilk kocasından resmen boşanmasıyla aynı yıla denk gelmesi nedeniyle de bu düğün çok konuşulmuştu.

Aslında çiftin burada evlenmesinin önemli bir nedeni vardı. Buna mecbur kalmışlardı

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Çünkü o dönemde boşanmış kişiler İngiliz Kilisesi tarafından evlendirilemiyordu.

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37 YILLIK HİZMETİN ARDINDAN EMEKLİ OLDU

Ailenin en yüksek düzedeki prensesiyle evlenmesine rağmen Timothy, kraliyet donanmasındaki görevine devam eti. 37 yıllık hizmetini tamamladığı 2010 yılında da görevinden emekli oldu.

Aslına bakılırsa Timothy Laurence eşi Anne ile birlikte sık sık etkinliklere katılıyor ve ön saflarda yer alıyor.

Ama buna rağmen çalışan kraliyet ailesi üyelerinden biri değil. Yine de önemli etkinliklerde aileye destek olmayı kendine yıllardır bir görev biliyor.

Prenses Anne ile ikinci kocası Amiral Timothy Laurence'ın çocuğu olmadığını da not düşelim.

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Prenses Anne ilk evliliğini iki çocuğu Zara ve Peter'ın babası Mark Anthony Peter Phillips ile1973 yılında yaptı. Fakat o evlilik yürümeyince ondan boşandı. Aynı yıl Timothy Laurence ile hayatını birleştirdi.





Anne'in ilk düğün töreni Londra'daki Westminster Abbey'de yapıldı. O törende Anne, gösterişlibir gelinlik giydi... Babası Philip onu damadına teslim etti. Fakat Anne'in ikinci evliliği biraz da zorunluluktan İskoçya'da daha sakin bir şekilde gerçekleşti.





Prenses Anne, William ile Harry'nin tek halası.. Aynı zamanda onların çocukları George, Charlotte, Louis, Archie ve Lilibet'in de büyük halası.

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