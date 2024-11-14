KarÄ±sÄ±yla sevgilisi birbirine girmiÅŸti... Beyaz saÃ§lÄ± bÃ¼yÃ¼k dayÄ±nÄ±n keyfi yerinde

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Bunun nedeni de yeni aÅŸkÄ±.

Ãœstelik de karÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lÄ±r ayrÄ±lmaz baÅŸladÄ± bu sÃ¶ylenti. Zaten bu yÃ¼zden de herkes "Belli ki sevgilisini hazÄ±rlayÄ±p karÄ±sÄ±ndan boÅŸanma kararÄ± aldÄ±" yorumlarÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ã‡ok Ã¼nlÃ¼ ve dÃ¼nyanÄ±n popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r hafÄ±zasÄ±nda silinmez yeri olan birine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bu kadar dikkat Ã§eken bu kiÅŸi, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yine sevgilisi ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Her zamanki gibi onlarÄ± adÄ±m adÄ±m takip eden fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ± gÃ¶rmezden gelmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ama fotoÄŸrafÃ§Ä±lar onun ve sevgilsiinin parmaklarÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼kleri dikkatlerinden kaÃ§Ä±rmadÄ±.

Tabii ki sÃ¶ylenti Ã§arklarÄ± dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±: YÃ¼zÃ¼kler de takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re belki de iliÅŸki bir adÄ±m daha ileriye gitti.

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ÃœNLÃœ ABLASI NEDENÄ°YLE GÃœNDEMÄ°N Ä°LK SIRALARINDA

BÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kiÅŸi Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles Spencer.

Kont unvanÄ± taÅŸÄ±yan Spencer bir sÃ¼re Ã¶nce karÄ±sÄ± Karen Spencer'dan boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak herkesi ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klemiÅŸti.

13 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini bitireceÄŸinin duyurduktan sonra da bir dÃ¶nem iÅŸ arkadaÅŸÄ± olan Cat Jarman ile samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lehdi. Tabii ki aÅŸk sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±.

Charles Spencer ile Cat Jarman dÃ¼n de yine Londra sokaklarÄ±nda objektiflere akÄ±ldÄ±. Bu kez onlarda bir deÄŸiÅŸiklik vardÄ±. ParmaklarÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼kler.

AslÄ±nda o yÃ¼zÃ¼kler arkadaÅŸlÄ±k yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ olarak biliniyor. Ama bu durum ikilinin iliÅŸkilerini bir Ã¼st seviyeye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerine neden oldu.

Charles Spencer ile Cat Jarman'Ä±n parmaÄŸÄ±ndaki "arkadaÅŸlÄ±k" yÃ¼zÃ¼kleri ikilinin, iliÅŸkilerini bir adÄ±m ilerile taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerine neden oldu.

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ KARISIYLA YOLLARINI AYIRDI

60 yaÅŸÄ±ndaki Charles Spencer, bir sÃ¼re Ã¶nce Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± Karen Spencer'dan boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.

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13 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin biteceÄŸini Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klayan Charles Spencer "Bu, son derece Ã¼zÃ¼cÃ¼" diye konuÅŸtu.

ArdÄ±ndan da kendisini, Ã§ocuklarÄ±na ve torunlarÄ±na adayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± Kontes Karen iÃ§in de gelecekte Ã§ok mutlu olmasÄ±nÄ± dilediÄŸini belirtti.

Sessiz sedasÄ±z sÃ¼ren ve iyi gittiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len evliliÄŸin bitmesi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± elbette. Spencer'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± Karen da bu sÃ¼reÃ§te kendisine gÃ¶sterilen desteÄŸe teÅŸekkÃ¼r etti.

HEMEN ARDINDAN BAÅžKA BÄ°R KADINLA SAMÄ°MÄ° ÅžEKÄ°LDE GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

AslÄ±nda bu boÅŸanma bile Prenses Diana'nÄ±n kardeÅŸi Charles'Ä±n gÃ¼ndemi meÅŸgul etmesi iÃ§in yeterliydi. Ama boÅŸandÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± podcast yayÄ±nÄ±yla tanÄ±nan Cat Jarman ile samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi olayÄ±n tuzu biberi oldu.

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Ä°kili ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerinde West End'de perde aÃ§an The Book of Mormon adlÄ± komediyi izlemeye gitti.

Charles Spencer ile Cat Jarman'Ä±n, kimi zaman gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± samimiyeti de "Acaba evliliÄŸin bitmesine neden olan yeni bir aÅŸk mÄ±?" sorularÄ±nÄ±n ortalÄ±kta dolaÅŸmasÄ±na neden oldu.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi Charles Spencer ile Cat Jarman, birlikte verdikleri rÃ¶portajda bu konuya "kendilerince" bir aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.

"Kendilerince" dedik Ã§Ã¼nkÃ¼ Spencer ile Jarman net olarak sevgili olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylemediler. Ama yine de "YakÄ±nÄ±z, yeterince yakÄ±nÄ±z" diyerek aralarÄ±nda arkadaÅŸlÄ±ktan Ã¶te bir iliÅŸki olduÄŸunu da kanÄ±tlamÄ±ÅŸ oldular.

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'YAKINIZ... YETERÄ°NCE YAKINIZ'

The Times gazetesine ortak bir rÃ¶portaj verdi Charles Spencer ile Cat Jarman.

Viking Ã‡aÄŸÄ± konusunda uzman bir arkeolog olan Jarman ile iliÅŸkisi orada da soruldu. Buna da Charles Spencer ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi: "GittikÃ§e yakÄ±nlaÅŸÄ±yoruz. Biz yakÄ±nÄ±z... Tamam, yeterince yakÄ±nÄ±z" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Charles ile Cat birbirleriyle geÃ§en yÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±Lar. O sÄ±rada tarih konusuna odaklanan The Rabbit Hole Detective adlÄ± bir podcast yayÄ±nÄ±nÄ± birlikte hazÄ±rlayÄ±p sunuyorlardÄ±.

Hatta o dÃ¶nemde Charles, Althorp'taki aile arazisinin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde arkeolog olan Jarman'Ä±n ve ekibinin kazÄ± yapmasÄ±nÄ± rica etti. Ä°kili o ÅŸekilde birbirleriyle yakÄ±nlaÅŸtÄ±. AralarÄ±nda iyi bir arkadaÅŸlÄ±k geliÅŸti.

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Belli ki ilerleyen sÃ¼reÃ§te bu arkadaÅŸlÄ±k romantik bir iliÅŸkiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re Charles Spencer gibi Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸamaya alÄ±ÅŸan Cat Jarman da bir sÃ¼re Ã¶nce kocasÄ±ndan boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœÃ§ kez evlenen Charles Spencer'Ä±n ise bÃ¼tÃ¼n eski eÅŸlerinden toplamda yedi Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

KARISIYLA SEVGÄ°LÄ°SÄ° BÄ°RBÄ°RÄ°NE GÄ°RDÄ°

Her ne kadar kendisi fazla dikkat Ã§ekmeden yaÅŸamayÄ± tercih etse de Kont Spencer genellikle magazin Ã¼nlÃ¼lerinin gÃ¼ndeme geldiÄŸi bir ÅŸekilde konuÅŸuldu kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce.

Sevgilisi Cat Jarman, Chareles Spencer'Ä±n eski karÄ±sÄ± Karen aleyhine dava aÃ§tÄ±. Ä°ddiasÄ± da Ã§ok ilginÃ§... Ã‡Ã¼nkÃ¼ Jarman, Karen'in Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bildiklerini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor. Bu yÃ¼zden de Charles Spencer'Ä±n yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± Karen'den ÅŸikayetÃ§i oldu.

Bu konuyla ilgili Ã§ok fazla ayrÄ±ntÄ± bilinmese de konuÅŸulanlara gÃ¶re Charles Spencer'Ä±n eski karÄ±sÄ± Karen ile ÅŸu an yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Cat Jarman arasÄ±nda Ã§ok da istenmeyen bazÄ± olaylar yaÅŸandÄ±.

WILLIAM Ä°LE HARRY'NÄ°N DAYISI:Â Charles Spencer, Prens William ve Prens Harry'nin dayÄ±sÄ±. Diana'nÄ±n cenaze tÃ¶reninde tabutun arkasÄ±nda onlarla birlikte derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ iÃ§inde yÃ¼rÃ¼dÃ¼.





Spencer, Prens William ve Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun da bÃ¼yÃ¼k dayÄ±sÄ±... AyrÄ±ca Ã§iftin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George da fiziksel olarak Charles Spencer'a benzetiliyor.

Prenses Diana 'nÄ±n kardeÅŸi Kont Charles Spencer, baÅŸÄ±ndan beri basÄ±nÄ±n ve meraklÄ±larÄ±n ilgisini Ã§eken biri.

Fakat bunca ilgiye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± Ã§ok da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamamayÄ± tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarÄ±ndan da genellikle aile konutlarÄ± olan Althorp'un farklÄ± kÃ¶ÅŸelerinde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±yor.

Charles Spencer, son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r birbiri ardÄ±na evlenen kÄ±zlarÄ± Lady Kitty ve Lady Amelia'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nlerine de katÄ±lmadÄ±.

Tam da o dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nlerinde sanki evlenenler kendi kÄ±zlarÄ± deÄŸilmiÅŸ gibi konuyla hiÃ§ ilgisi olmayan sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±.

KIZLARININ DÃœÄžÃœNÃœNE BÄ°LE GÄ°TMEDÄ°

Charles Spencer'Ä±n ilk eÅŸi Victoria Aitken'den dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±ndan Lady Kitty Spencer, 2021 yÄ±lÄ±nda Michael Lewis ile evlendiÄŸinde o tÃ¶rene katÄ±lmadÄ±.

O dÃ¶nemde, kÄ±zÄ±nÄ±n kendisinden daha yaÅŸlÄ± Lewis ile evlenmesine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¼ÄŸÃ¼ne de gitmediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu da sÃ¼reÃ§ iÃ§inde haklÄ± bir gerekÃ§e olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Bu durum bir noktaya kadar anlaÅŸÄ±labilir. Ama Spencer, ikiz kÄ±zlarÄ±ndan Amelia'nÄ±n Greg Mallett ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi tÃ¶rene de katÄ±lmadÄ±. Ãœstelik de bu kez damadÄ± ile kÄ±zÄ±nÄ±n yaÅŸlarÄ± da birbirine uygun olduÄŸu halde.

Charles Spencer, Diana Spencer'Ä±n erkek kardeÅŸi. Bu yÃ¼zden de genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan bu yana Ã§ok ilgi Ã§ekiyor.Â





Kont Spencer sÄ±k sÄ±k Diana ile Ã§ekilen Ã§ocukluk fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.