Büyük buluşma

Ralf Tezman, önceki gün hem ailesini hem de dostlarını teknesinde ağırladı. Genç iş insanı, Demirciköy’de demirli teknesinde bir araya geldiği ailesiyle hasret giderdi. Önce annesiyle babası Tilda-Erol Tezman’ı ağırlayan Ralf Tezman, sonrasında kardeşi Selim Tezman’la bir araya geldi.

İş insanının bir diğer konuğu da Mehmet Dereli’ydi. Dereli ile yemek yiyip sohbet eden Tezman Ailesi’ni yan tarafta demirli teknesinden gören Raif Dinçkök de selam vermek için yanlarına uğradı.

Bu yıl tatile geç başlayan Raif Dinçkök, kendi teknesiyle koyları gezip deniz keyfi yaparken Tezmanları görünce yüzerek yanlarına gitti.

Ralf Tezman’ın karşıladığı Dinçkök, herkesle selamlaşıp sohbet ettikten sonra kendi teknesine geri döndü.

Kimonolarıyla Maçakızı’nda

Cemiyetin ünlü ismi Şebnem Çapa, Chez-Bo markasıyla bu yaz cemiyetin uğrak noktası Bodrum Maçakızı Hotel’de olacak. Çapa’nın etnik desenli kimonolarına yaz aylarında büyük rağbet oluyor. Telefonla konuştuğum Şebnem Hanım, gelen istek üzerine Maçakızı Hotel’e özel bir kimono serisini Bodrum’a getirmiş. Otelin mağazasında satışa sunulan birbirinden renkli tiril tiril kimonoların kapış kapış gideceğinden hiç şüphem yok.

Dostlarını çay davetinde ağırladı

Ten Tour ve Onur Air’in eski ortaklarından merhum Muhittin Ünsal Tülbentçi’nin torunu Nurçe Erben, ortağı Mina Gök’le birlikte yeni açtığı Elementa Hotel’de dostlarını ağırladı. Çay davetine Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar ve eşi Güven Olgar ile Feryal Gülman, Neylan Vardar gibi birçok tanınmış isim katıldı.

Davetlilere oteli gezdiren Erben ve Gök, misafirleriyle yakından ilgilendi. Üç kuşaktır turizmle ilgilenen ailenin veliahdı olan Nurçe Erben, Elementa Hotel’i ortağı Mina Gök ile birlikte bu sene Yalıkavak’ın en gözde koylarından Tilkicik’te açmıştı. Ailesi enerji sektöründe faaliyet gösteren Mina Gök, Londra’da uluslararası pazarlama okuduktan sonra İstanbul’a dönmüş.

Kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra Nurçe Erben ile bir araya gelerek adını toprak, hava, ateş ve sudan alan Elementa’nın temellerini atmış.

Feryal Gülman - Mina Gök - Nurçe Erben - Çiğdem Esrefizade - Oya Özdemir

Bodrum’da da iddialılar

İstanbul’un en popüler mekanlarından Must da bu yaz Bodrum’a göç edenlerden... Ercan Gümüşkaya yönetimindeki güçlü kadrosuyla Yalıkavak’taki Boel Hotel’in muhteşem deniz manzaralı bahçesinde açtığı ilk yazlık mekanla büyük ses getiren Must Bodrum, sezon boyunca konuklarını ağırlayacak.





Mekanın mutfağı yetenekli şef Kadir Aytekin’e emanet. Dünya mutfağından oluşan menüde Bodrum’a özel deniz ürünleri seçeneği de yer alıyor.

Must, İstanbul’da olduğu gibi Bodrum’da da eğlencesiyle iddialı. Setin başında her akşam DJ Uğur Can Kaya ve konuk DJ’ler oluyor.

