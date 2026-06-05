Büyük bir yıldızken uzaylı tarikatının eline düştü… Hem hayatı hem de milyonları elinden gitti: ‘Benim başımdan geçmese bunun gerçek olduğuna inanmazdım!’

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Hatta hayatını anlatan çarpıcı belgeselde de dendiği gibi yaşantısı “Gündüz süper model, gece tarikat üyesi” olarak geçiyordu.

Yaşadığı korkunç yıllar 3 bölümlük bir belgesele konu olan Hoyt Richards ve başından geçenler bu yapım sayesinde yeniden gün yüzüne çıkmış oldu.

PIRILTILI HAYATI KATILDIĞI TARİKATIN ELİNDE SOLUP GİTTİ

Gerçek olamayacak kadar tuhaf geliyor, ama bu, yeni üç bölümlük belgesel "Bring Me The Beauties: A Model Cult"un konusu olan Hoyt Richards'ın hayatıydı.

Şimdi 64 yaşında olan Richards, 80'ler ve 90'larda Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Fabio gibi isimlerle birlikte çalışan ilk erkek süper modellerden biriydi.

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Gündüzleri Richards, moda şovları ve dergi çekimleri için Avrupa'ya uçuyordu. Halkın bilmediği şey ise, New York'a döndüğünde lüks bir çatı katında yaşamıyor olmasıydı.

DÖNEMİNİN EN BÜYÜK SÜPER MODELLERİNDEN BİRİYDİ

Bunun yerine, Midtown'daki bir apartmanın zemininde, bir avuç diğer zengin gençle birlikte uyuyordu. Ayrıca tüm parasını üyesi olduğu Eternal Values ​​tarikatına veriyordu.

Hoyt Richards, Page Six'e verdiği demeçte, "O zamanlar muhasebe konusunda pek iyi değildim ama tarikata 4 ila 5 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ettiğim bir para kaptırdım” dedi.

Bu tuhaf tarikatın başında herkese kendisinin bir uzaylı olduğunu söyleyen tarikat lideri Frederick von Mierers vardı…

"BAŞKASI ANLATSA BU HİKÂYEYE İNANMAZDIM"

“Bunlar başımdan geçmeseydi kendim bile kendi hayat hikâyeme inanmazdım" diyen ünlü model mankenlik dünyasındaki göz alıcı hayatı sırasında meslektaşlarına neler yaşadığını söyleyememişti.

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Katıldığı ve bütün parasını kaptırdığı bu tarikat üyelerinin dışarıdan kişilerle arkadaşlık kurmasını engelliyordu: "Bu yüzden her zaman şeffaf olmadığımı ve herkese yalan söylediğimi hissettim... Kendime sürekli 'sonunda bunu anlayacaksın' diyordum."

Richards Pensilvanya’da oldukça sıradan bir ailede büyüdü. Von Mierers ile 1978'de, on altı yaşındayken Nantucket'te bir tatilde tanıştı.

"UZAYLI" TARİKAT!

Brooklyn'de Fred Meyers olarak doğan tarikat lideri Frederick von Mierers, kendini Manhattan'ın üst sınıf sosyetesi olarak yeniden yarattı ve Studio 54'te partiler düzenleyerek ve “Yeni Çağ” konularındaki bilgeliğiyle güvensiz gençleri kendine çekti.

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Tarikat lideri Frederick von Mierers

Hoyt Richards, Princeton Üniversitesi'nde okurken von Mierers ile iletişimini sürdürdü. 1985'te mezun olduktan sonra, modellik kariyeri yükselişe geçtiğinde, von Mierers'in “Eternal Values” ​​adlı tarikatının bir üyesi oldu.

Ünlü model von Mierers'e atıfta bulunarak, "Faturalarımı ödeyecek kadar para alırdım ve geri kalan her şeyi Freddy'ye verirdim" dedi.

Hoyt Richards o zamanlar bunu garip bulmamıştı çünkü "Grup içindeki politika buydu, verebileceğiniz her şeyi verirdiniz." diyordu.

FATURALARINI ÖDEYECEK KADAR PARAYI ALIP MİLYONLARI LİDERİNE VERİRDİ

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Richards, Eternal Values'da on beş yıl kaldı ve ayrıldıktan yıllar sonra bile bunun bir tarikat olduğunu kendine itiraf edemedi. Daha sonra Los Angeles'a taşınarak kendine yeni bir hayat kurdu.

Hoyt Richards modellik kariyerinin yükselişe geçmesini o zamanlar seçtiği bu ruhani yaşama bağlamıştı. Bunun kendisinin “gizli formülü” olduğunu sanıyordu. Ünlü model şimdi bunun tarikatların kurbanı olanlarda yaygın bir düşünce biçimi olduğunu söylüyor.

Bu tuhaf tarikatın lideri Von Mierers, 1990 yılında 43 yaşında AIDS'ten öldü. 80'ler ve 90'larda, modelleri ve çekici genç profesyonelleri Eternal Values'a topladı ve onlara sonunda yeni bir topluma liderlik edecek bir kıyamet olayına hazırlanmalarına yardım ettiğini söyledi.

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"YANLIŞ YAPTIĞIMI BİLİYORDUM AMA KURTULAMIYORDUM"

Hoyt Richards, cinsel istasimar durumlarının yaşandığı bu tarikat için “Olanların yanlış olduğunu… potansiyel olarak tehlikeli ve kötü olduğunu biliyordum. Ancak bir yandan da manevi bir iş yaptığımız duygusundan kurtulamıyordum” sözlerini sarf ediyor.

"Bu bilgiyi kendim sansürlerdim. Ne kadar etkilenmiş ve beynim yıkanmış olsa da... Yine de bazen yanlış yaptığımı biliyordum. Ve bu düşüncelerden kaçınmayı seçtim."