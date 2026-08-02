Büyük bir yıldız olacak derken korkunç bir batağa düştü… Erken gelen şöhret hayatını elinden aldı!

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İşte o filmde izleyicilerin karşısına bir çocuk yıldız olarak çıkan, gösterdiği performans ve yeteneğiyle Hollywood’un en gelecek vaat eden isimlerinden biri haline gelen ünlü oyuncu ne yazık ki gelecekte bu beklentinin çok dışında bir hayat yaşadı…

49. doğum gününü kutlayan Edward Furlong, çocuk yıldız olarak Terminator filmiyle ün kazandıktan sonra yetişkinliğinde bağımlılık batağına düştü ve ünlü bir oyuncu olmak yerine zorluklarla dolu bir hayat yaşadı.

Edward Furlong, 1991 yılında 13 yaşındayken Arnold Schwarzenegger ile birlikte Terminator 2’de oynayarak üne kavuşmuştu.

Bugün 49 yaşına giren Furlong, Terminator 2: Judgment Day filminde asi genç John Connor rolüne seçildiğinde hiçbir oyunculuk deneyimine sahip değildi.

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James Cameron projesindeki rol, yeni yetişen yıldız için Hollywood'un en umut vadeden genç oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamak için bir fırsattı…

Teminatör’deki rolüyle gerçekten büyük bir şöhrete kavuşmuş, peş peşe birçok filmde rol almıştı.

1998'de çekilen ve çok ses getiren American History X'te yer aldığında yeteneği daha da ortaya çıkmış, ilerleyen yıllarda büyük bir oyuncu olacağına kesin gözle bakılır olmuştu.

Ancak erken gelen bu şöhret onu giderek dibe çekti ve son büyük rolünü oynadıktan sonra daha büyük bir şöhret olacakken kariyeri düşüşe geçti.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmeye başladı ve 2000 yılında ilk kez rehabilitasyona girdi.

Cuma günü Los Angeles'ta bir arkadaşıyla birlikte görüntülenen Edward Furlong bir markete uğradıktan sonra bir sokak satıcısından taco yerken fotoğrafları çekildi.

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Gezinti sırasında kısa kollu, yuvarlak yakalı siyah bir tişört, pilot güneş gözlüğü ve dokulu kahverengi pantolon giyen ünlü oyuncunun çok kilo aldığı ve tanınmaz hale geldiği gözden kaçmadı.

Furlong, 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Melbourne Metro Comic Con'a katılmak üzere Avustralya'ya uçacaktı. Melbourne Kongre ve Sergi Merkezi'nde kendisine 69 yaşındaki diğer Terminator emektarı Linda Hamilton'ın da eşlik etmesi planlanmıştı.

Etkinlik öncesinde, organizatörler hayranların Kaliforniya doğumlu aktörle fotoğraf çektirme ve imza alma şansı bulacaklarını duyurmuştu. Ancak kongrenin gerçekleşmesinden bir gün önce, resmi Melbourne Metro Comic Con Instagram hesabı Furlong'un katılımının gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

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Katılımcıları uyaran bir açıklamada şu ifade yer aldı: "Beklenmedik durumlar nedeniyle Edward Furlong'un bu hafta sonu Avustralya'ya uçuşunu gerçekleştiremediğini ve bu nedenle Metro Comic Con'a katılamayacağını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz."

Edward Furlong, görüntü olarak tanınmayacak hale gelse de geçirdiği zorlu yıllardan sonra hayatını yeniden yoluna koymuş gibi görünüyor. Ünlü oyuncu ilk rehabilitasyon döneminden sonra hayatına temiz şekilde devam etmek istese de peş peşe tekrar aynı batağa düşmüştü.

Bu da onun sık sık kanunla başının derde girmesine yol açtı…

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Uzun süreli uyuşturucu kullanımı dişlerini çürüttü ve eski çocuk yıldızın düşüşü kamuoyuna açıklandığında buna eşlik eden çarpıcı görüntüler endişe yarattı.

Ancak on yıllarca süren mücadeleden sonra, aktör iyileşme gösterdi ve 2024 yılında Daily Mail'e verdiği röportajda “ikinci şansını” kutlarken kariyerini yeniden başlattığını açıkladı.

Dişlerini yaptırdıktan sonra, iki yıl önce The Forest Hills ve Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep filmlerinde rol alan Furlong, o dönemde şunları söylemişti: "Sete geri dönmek ve ayık olmak harika bir duygu. İşe giderken kendimi akşamdan kalma hissetmedim. İş yerinde ayık insanlar da var, bu garip çünkü ayık değilseniz diğer ayık insanlarla takılmıyorsunuz. Çok güzeldi." diye ekledi.