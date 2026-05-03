Büyük bir şöhreti ve serveti var ama iki çocuğu çalışmak zorunda: Onları ömür boyu geçindiremem

Dünyaca ünlü oyuncu, iki çocuğunun hayatında her zaman öncelikli olduğunu vurgulayarak, gelecekte bir partnerle aynı evi paylaşma fikrine sıcak bakmadığını söyledi ve ilişkiler konusunda çok spesifik beklentileri olduğunu açıkça söyledi.

İki evlatlık çocuğu için aşk hayatını gözden çıkarmış olsa da Charlize Theron onların gelecekleri konusunda birçok anne babadan ve Hollywood ünlüsünden farklı düşünüyor.

Dünya çapında büyük bir şöhreti ve bankada da 200 milyon dolardan fazla serveti olsa da Charlize Theron, çocuklarının “Hollywood'un sağladığı güvenlik ağıyla” büyümelerine tamamen karşı olduğunu açıkça belirtti.

Oscar ödüllü oyuncu, samimi bir sohbette, kızlarına küçük yaşlardan itibaren bağımsızlık ve güçlü bir çalışma ahlakı aşılamayı planladığını açıkladı.

"Öncelikle, ilk arabanız çok ucuz, elden düşme bir araba olacak çünkü onunla kaza yapacaksınız" diyen Theron sözlerine "Bir şekilde onu mahvedeceksiniz. Yeni bir sürücüsünüz. Yani, baştan güzel bir araba alamayacağız. Biraz deneyime ihtiyacımız var ve bunu hak edeceğiz." diye devam etti.

Charlize Theron, kendisinin büyük bir Hollywood yıldızı olmasının çocukları için finansal bağımsızlık anlamına gelemeyeceğini söylerken “Para kazanacakları bir iş bulmaları gerekiyor çünkü onları ömür boyu geçindirmek istemiyorum” dedi.

Kızlarının yazın okullar kapalıyken ufak tefek işlerde çalışmasına karşı olmadığını hatta bunu desteklediğini söyleyen ünlü oyuncu onlarla kahveci gibi yerlere gittiğinde çalışan gençleri örnek gösterdiğini de anlattı.

2012'de 12 yaşındaki Jackson'ı ve 2015'te 9 yaşındaki August'u evlat edinen oyuncu, çocuklarını bekar bir anne olarak büyütme kararını uzun zamandır açıkça dile getiriyor ve bu kararı son derece bilinçli bir karar olarak tanımlıyor.

Temmuz 2025'te verdiği bir röportajda Theron, bu seçimini "hayatında verdiği en sağlıklı kararlardan biri" olarak nitelendirdi.

Charlize Theron anneliği kendi şartlarında yaşamaktan çok memnun ve daha önce hayatına giren erkeklere onların çocuklarını doğurmak istemediğini baştan açıkça söylediğini de itiraf etmişti.

Charlize Theron çocuklarına kendi ünü ve servetiyle rahat bir hayat vaat etmek istemeyen tek ünlü değil.

Yıllar içinde Bill Gates, Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs, Ashton Kutcher ve Mila Kunis çifti, Daniel Craig, ünlü şef Gordon Ramsay ve Jackie Chan gibi birçok yıldız isim servetlerini çocuklarına bırakmayacaklarını açıklamıştı.

