ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z sanki bir korku filminde yaÅŸÄ±yor... Milyonluk evi olsa ne fayda.. Geceleri yataÄŸÄ±nda bile rahat uyuyamÄ±yor

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Hepsinin Ã¶tesinde attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mdan bÃ¼yÃ¼k paralar kazanÄ±yor Kardashian. Toplamda 1.6 milyar dolarlÄ±k bir servetin sahibi.Â

Tabii ki hayat tarzÄ± da buna uygun... Kardashian, Kanye West ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuÄŸuyla birlikte Bel Air'de 20 milyon dolarlÄ±k bir malikanede yaÅŸÄ±yor. KomÅŸularÄ± da kendisi gibi ultra zengin isimler.

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen Kardashian, o lÃ¼ks evinde huzurla yaÅŸamÄ±yor. SÃ¼rekli olarak diken Ã¼stÃ¼nde. KapÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¶revlileri olmadan yatÄ±p huzurlu bir uyku bile Ã§ekemiyor.

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LÃœKS EVÄ° VAR AMA HUZURU YOK

Bunun nedeni de 2016 yÄ±lÄ±nda, konuÄŸu olduÄŸu Paris Moda HaftasÄ±'nda silahlÄ± soygun kurbanÄ± olmasÄ±.

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OdasÄ±na giren soyguncular, otelin resepsiyon gÃ¶revlisini tercÃ¼man olarak kullanarak Kardashian'Ä±nÂ 10 milyon dolar deÄŸerindeki mÃ¼cevherini Ã§alÄ±p gitti.

BunlarÄ±n arasÄ±nda o sÄ±rada evdi olduÄŸu Kanye West'in verdiÄŸi 4 milyon dolarlÄ±k pÄ±rlanta niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ de vardÄ±.

Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± soyguncular, Kardashian'Ä± silahÄ±n namlusunun ucuna koyarak yaptÄ±. Elbette bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ± da Kardashian'da bÃ¼yÃ¼k bir travma yarattÄ±.

Aradan geÃ§en 9 yÄ±la raÄŸmen artÄ±k Kim Kardashian kendini evinde bile gÃ¼vende hissetmiyor.

Tam da bu nedenle Kardashian'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o muhteÅŸem malikane panik odalarÄ±yla dolu. Hatta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re yÄ±ldÄ±z, evinde rahat bir nefes alabilmek, kendini gÃ¼vende hissedebilmek iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± uÃ§lara gitti.

Kardashian'a yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re dÃ¶rt Ã§ocuk annesi yÄ±ldÄ±z, sÄ±k sÄ±k panik nÃ¶betleri geÃ§iriyor. YalnÄ±z kalmaktan korkuyor.

Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda rahat olsa da evinde hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil. Geceleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kabuslar bitmek bilmiyor.

BaÅŸÄ±na gelen bu korkunÃ§ olaydan sonra Kardashian, milyon dolarlÄ±k malikanesinde de bazÄ± Ã¶nlemler aldÄ±.Â AslÄ±nda gÃ¼venlikli bir sitede bulunan malikanesinde gÃ¶zetleme kanallarÄ± ve acil durumlarda ailece kaÃ§abilecekleri birden Ã§ok panik odasÄ± yaptÄ±rdÄ±.

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Bu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Kim Kardashian'Ä±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± panik odalarÄ± evde yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir depreme kadar Ã§eÅŸitli felaketlere de dayanÄ±klÄ±.

Daha da Ã¶tesinde sÄ±rf kendini gÃ¼vende hissetmek iÃ§in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu panik odalarÄ±nÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in altÄ± sÄ±fÄ±rlÄ± rakamlarÄ± da gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ± Kardashian.

BÄ°R SÃœRÃœ GÃœVENLÄ°K GÃ–REVLÄ°SÄ° HEM ONU HEM Ã‡OCUKLARINI KORUYOR

Kardashian, kendisinin ve ailesinin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in bu kadarla da yetinmedi. SavaÅŸ halindeki Ã¼lkelerde hÃ¼kÃ¼met yetkililerini koruyan bir ÅŸirket ile anlaÅŸtÄ±.

Yani o milyonluk malikanesinde hizmetlilerin yanÄ± sÄ±ra bir de gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ordusu var.

Bu gÃ¼venlik gÃ¶revlileri sadece Kim Kardashian'Ä± deÄŸil, Ã§ocuklarÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki North, 9 yaÅŸÄ±ndaki Saint, 7 yaÅŸÄ±ndaki Chicago ve 6 yaÅŸÄ±ndaki Psalm'Ä± da izliyor.Â

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Yine de sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Kim Kardashian, bir tÃ¼rlÃ¼ tam olarak rahat ve gÃ¼vende hissedemiyor kendini. KabuslarÄ±n ve panik nÃ¶betlerinin penÃ§esinde.

Hatta bu yÃ¼zden kendisine destek olan ve istediÄŸi ana ulaÅŸabildiÄŸi bir Ã¶zel terapisti bile var.Â

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