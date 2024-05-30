Büyük bir aşkla başlayan evlilik dört yılda bitmişti... Karımdan boşanınca perişan oldum

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Ama olmadı, yürümedi... Başka bir ülkede doğup büyüyen karısı, çocuklarına rağmen "yuva hasreti" çekmeye başladı.

Durum böyle olunca da ünlü çiftin evliliği büyük bir sarsıntı geçirdi ve sonunda yıkıldı. Ünlü müzisyenin, tanınmış bir oyuncu olan karısı, çocuklarını da alıp memleketine döndü.

Hatta yeni bir aşka yelken bile açtı. Ama bir zamanlar onunla birlikte yaşadığı evinde bir başına kalan genç adamın toparlanması kolay olmadı.

Hatta aradan geçen bunca zamanın ardından itiraf ettiğine göre boşanmanın ardından "perişan oldu."

Bunu da artık kimseden saklamıyor. Çünkü ünlü bir şarkıcı olan bu genç adam, evliliği yıkıldığında hissettiklerini şarkı sözlerine döktü.

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EVLİLİK SADECE DÖRT YIL SÜRDÜ

Anladınız büyük olasılıkla Sophie Turner ile Joe Jonas'tan söz ettiğimizi... Eski çiftin 2019 yılında başlayan iki çocuklu evliliği geçen yıl bitti.

28 yaşındaki Turner, bu evlilikten dünyaya gelen kızları 3 yaşındaki Willa ve 22 aylık Delphine'i de alıp çok özlediğini söylediği memleketi İngiltere'ye geri döndü. Joe Jonas ise ABD'de kaldı.

Sophie Turner, Joe Jonas'tan ayrıldıktan sonra varlıklı bir İngiliz aileye mensup olan Peregrine Pearson ile aşk yaşamaya başladı. Aslına bakılırsa Joe Jonas da son zamanlarda Stormi Bree ile yakınlaştı.

Ama görünüşe göre Jonas, Turner ile evliliğinin bitişinin yarattığı üzüntüyü o kadar kolay atlatamadı. Bunu da bir şarkısında açık açık itiraf etti.

'MİNNETTAR OLACAK ÇOK ŞEYİN VAR'

Kardeşleriyle birlikte kurduğu The Jonas Brothers adlı müzik grubuyla çalışmalarını sürdüren Joe Jonas, Sophie Turner'ın ardından yazdığı şarkıyı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.



Söz konusu şarkının melodisi aslında şaşırtıcı bir biçimde neşeli. Jonas kendine "Haydi Joe, minnettar olacak daha çok şeyin var" diye sesleniyor.

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Ardından da o vurucu sözler geliyor: "Üzülmeyi bırak çünkü odayı rahatsız ediyorsun/ Tamam anlıyorum / Kendini çok perişan hissettiğini biliyorum / Keşke bazen görünmez olabilseydim/

Kötü adamlar bile üzülür ve bu en acı gerçektir / Anneni ve babanı aradın, onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar."

Şarkısına bakılırsa Joe Jonas, eşi Sophie Turner'dan boşandıktan sonra zor günler geçirdi. Eşini kaybetmiş olsa da hayatında sahip olduklarının kıymetini biliyor ve ona göre davranıyor.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Bu arada çiftin nasıl tanıştığına ve bu günlere nasıl geldiğine de bir bakalım. Turner ile Jonas, 2016 yılında Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

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Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık,. Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı.

Ama bu iki küçük çocuk bile evliliği kurtarmaya yetmedi. Sophie Turner ve Joe Jonas yollarını ayırdı.

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Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle ünlenen Sophie Turner, bir süredir varlıklı bir İngiliz ailenin oğlu olan Peregrine Pearson ile birlikte.





Joe Jonas da boşanmanın ardından Stormi Bree ile yakınlaştı.