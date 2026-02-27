Büyük beden model isyan etti: Kilom yüzünden bana hayat sigortası yapmadılar

Haberin Devamı

Model Tess Holliday, 135 kilonun üzerinde olduğu için hayat sigortasından mahrum bırakıldığını iddia etti.

"Özür dilerim. Evet, 40 yaşında, sigara içmeyen, alkol kullanmayan, sağlık sorunu olmayan bir insan olarak hayat sigortası yaptırabileceğimi düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, bu benim hatamdı," dediği bir TikTok videosu çeken kadın şikayetini takipçileriyle paylaştı.

"Boyum 1.60 ve kilom 135’in üzerinde mi?" diye devam etti. "Ve görünüşe göre bu beni hayat sigortası için uygunsuz kılıyor. Evet, öyle." diyen Tess Holliday her gün spor yaptığını, önceden var olan bir rahatsızlığı olmadığını ve herhangi bir ilaç kullanmadığını da ekledi.

Haberin Devamı

Büyük beden model, "tıbbi endüstri kompleksini" "şişmanlık karşıtı" olarak nitelendirerek, sistemin bozuk olduğunu iddia etti.

"Bu benim hatam ve bu benim sorumluluğumda" diyen model “Ve dürüst olmak gerekirse, bir daha olmayacak. Dersimi aldım.” diyerek sigortadan vazgeçtiğini söyledi.

Gönderisinin başlığında “AAA, bana çok kötü davrandınız” diye yazdı ve bir yorumcuya olay karşısında “şok olduğunu” ekledi.

Geçen hafta Holliday, üzerinde “şişman” yazan yeşil bir bikiniyle poz verdi ve videosunun başlığında “Bakış Açısı: Kilo verdin ama bunu asla kişiliğin haline getirmedin” yazıyordu.

Videoya ayrı bir başlık ekledi: “Kendini kabul etmeyi zehirli olarak adlandırmayı hayal edin. Bu ben olamazdım.”

Holliday, başlattığı “#güzellikstandartlarınızıncanıcehenneme” hareketini geri getirdiğini söyledi. Bu mesajı hâlâ önemli bulduğunu söyleyen ve bu hareket 13 yıl önce başlamış olsa da şimdi her zamankinden önemli hale geldi diyen model geçen yıl da bindiği uçakta ayrımcılığa uğramıştı.

Haberin Devamı

40 yaşındaki kadın, 9 yaşındaki oğluyla birlikte Florida, Tampa'dan United Havayolları'nın birinci sınıfında uçarken uçak tuvaletini kullanmak için kalktığını söyledi.

People dergisine verdiği demeçte, "Tuvaletteydim ve kalçam hostes çağırma düğmesine çarptı," dedi. "Tuvaletten çıktığımda, hostes bana çocuğumla seyahat ettiğimi fark ettiklerini ve kilo vermemin benim için iyi olacağını söylemeye başladı."

Hostes Tess Holliday’e kendi kız kardeşinin de “böyle olduğunu” söylemiş ve "Kız kardeşim de kilo vermeli, bu kilo vücudumuz üzerindeki uzun vadeli sağlıksız etkileri var" demişti.

Haberin Devamı

"Bu yaklaşık 10 dakika sürdü ve sanırım donakalmıştım. Oğlum benimle uçtuğu için olay çıkarmak istemedim, ama aynı zamanda şoktaydım." diyen Tess Holliday’e hostes “Kilo vermeniz gerektiğini düşünmüyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz” şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

İnsanların kendine iyilik yapmak istediklerini sandıklarını söyleyen büyük beden model "Mesele bu değil" diye vurguladı. "İnsanlara böyle şeyler söylemezsiniz. Bir sürü başka şey de söyledi. Konuşma gereğinden çok uzun sürdü. Neyse ki, başka bir yolcu tuvalete gitmek için geldiğinde bu kişinin yanından ayrılabildim."