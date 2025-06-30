Büyük aşkları her zorluğa dayandı… Bir kez ayrıldılar, bir kez söz verdiler… 'Beklersen seninim sevgilim'

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Dünyanın en ünlü ve en büyük kraliyet ailesinin iki gözdesi, geleceğin kral ve kraliçesi William ve Kate adeta birer Hollywood yıldızı gibi görülüyor.

Hal böyle olunca da hayatlarına dair en küçük detay bile deyim yerindeyse didik didik edilip araştırılıyor, birçok makaleye ve hatta kitaplara konu oluyor.

Bu kitapların en meşhurlarından biri ünlü kraliyet gazetecisi Katie Nicholl’un yazdığı The Making of a Royal Romance olarak anılıyor.

William ve Kate’in bugününü değil geçmişini, evlenmeden önce neler yaşadıklarını ve ne badireler atlattıklarını anlatan kitaba göre daha nişan bile yapamadan ayrılan ve sonra yeniden birleşen ünlü aşıkları bugüne taşıyan o günlerde verdikleri bir söz…

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2001’de üniversitede tanılan William ve Kate 2002’de yakınlaşmaya başladılar ve William o günlerde gözde bekar olarak anıldığı için basın hemen prensin yanındaki bu güzel genç kadının peşine düştü.

Bir yandan soylu bir aileden gelmeyen, “halktan” bu kadının William’ın yanına “yakıştırılma” sorunu bir yandan da genç çifte gerçekten birer film yıldızı gibi davranılıp peşlerine sürekli paparazzilerin takılması çifti hep diken üstünde tutuyordu.

Ünlü aşıkların arası bu yoğun baskı ve ilgi yüzünden giderek açılmaya başladı. Yıllar geçiyor, bir evlilik teklifi bekleyen Kate’in elleri hep boş kalıyordu.

Bu arada da beyaz atlı prens gibi görülen William’a ilgi bitmemiş, etrafını saran genç ve güzel kadınlar bir türlü eksilmek bilmemişti.

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Çift en sonunda 2007’de yollarını ayırmaya karar verdi ve Kate bir anda evlenemediği prensinden ayrıldı. William’ın bu ayrılığın ardından bir bara gidip eğlenirken masaya çıkıp “Özgürüm!” diye bağırması yıllarca unutulmadı.

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Oysa onları bir araya getiren kader peşlerini bırakmayacak, ayrılan sevgilileri arkadaşları yeniden ayarladıkları buluşmalarla bir araya getirmeye devam edecekti.

Yeniden yakınlaştıklarında birbirlerine olan aşklarının her şeyin üstesinden geleceğine emin olan William ve Kate aynı yıl içinde yeniden birleşecekti…

İşte o ayrılığın ardından sessiz sedasız bir tatile çıkan William ve Kate orada birbirlerine söz verdiler.

Çift bu ayrılığı atlattıktan sonra Seyşeller'deki cennet adası Desroches'te gözlerden uzakta bir tatile çıktılar. Ayrılıp yeniden barıştıktan sonra ilk kez bir araya geliyorlardı.

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Kitapta anlatıldığına göre “Altı yıllık ilişkilerinin ateşini yeniden yaktıktan sonra, ikisi de bir noktada geleceği tartışmaları gerektiğini biliyordu” ve bunu da yaptılar.

“Yarından korkan genç bir adam için bu William için kolay değildi, ama adanın sakin ortamı bunu tartışmak için en iyi yerdi”

Aşıklar ilk kez Ağustos 2007'deki seyahatlerinde evlilik konusunu ciddi bir şekilde konuştular ve William en sonunda Kate'e duymayı beklediği şeyi söyledi.

Prens William Kate Middleton’a “Sen doğru kişisin” demiş ve ona bağlılığı konusunda yemin etmişti.

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Sadece evlenmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylüyordu…

Sevgililer orada birbirlerine söz verdiler. William Kate’e onu hayal kırıklığına uğratmayacağı sözünü Kate ise onu evlenmek için bekleyeceği sözünü verdi.

Bu sabırlı bekleyiş en sonunda 2010’da sona erecek, William ve Kate sarayın basına servis ettiği fotoğraflarla birlikte dünyanın önünde nişanlanacaktı…

2011’de evlenen çift bu yılın nisan ayında 14. yıl dönümlerini kutladılar ve bu 14 yılda üç çocukları oldu.

İlişkilerinin temeli 24 yıl önce atılan ve evlenene kadar badireler atlatan karı koca birbirlerine o gün verdikleri sözü tutmaktan hiç vazgeçmediler ve gelecekte tahta oturmak için hazırlanmaya çoktan başladılar…

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